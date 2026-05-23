Tourism: फक्त १० रुपयांत मसुरी-नैनितालची मजा! UPमध्ये अवतरलंय 'हे' निसर्गरम्य नंदनवन; विकेंडसाठी बेस्ट स्पॉट!

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये जर तुम्हाला दिल्ली-एनसीआरच्या (NCR) कडक उन्हापासून सुटका हवी असेल, तर आता शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून नैनिताल किंवा मसुरीसारख्या हिल स्टेशनला जाण्याची अजिबात गरज नाही. गाझियाबादमध्येच एक अशी जागा आहे, जिथे तुम्ही अगदी कमी खर्चात बोटिंग, जिप लाईन, सायकलिंग आणि अनेक प्रकारच्या वॉटर स्पोर्ट्सचा (Water Sports) थरारक आनंद घेऊ शकता. गाझियाबादमधील राजनगर एक्स्टेंशनच्या करेहडा भागात असलेले 'सिटी फॉरेस्ट' (City Forest) सध्या दिल्ली, नोएडा आणि गाझियाबादच्या नागरिकांची पहिली पसंती बनले आहे..हिंडन नदीच्या विस्तीर्ण काठावर सुमारे १७५ एकर परिसरात पसरलेले हे सिटी फॉरेस्ट एखाद्या हिल स्टेशनसारखेच भासते. चारही बाजूंनी असलेली अथांग हरियाली, उंचच उंच झाडे आणि अत्यंत शांत वातावरणामुळे येथील तापमान शहराच्या इतर भागांपेक्षा खूपच कमी आणि थंडगार असते. शहराच्या गजबजाटापासून आणि प्रदूषणापासून दूर काही काळ शांततेत घालवण्यासाठी लोक येथे मोठ्या संख्येने येत आहेत..या सिटी फॉरेस्टचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे येथील दोन विलोभनीय तलाव! यातील एक तलाव सुमारे ५ एकर आणि दुसरा ३ एकर क्षेत्रात पसरलेला आहे. या तलावांच्या संथ पाण्यात बोटिंग करताना पर्यटकांना थेट डोंगराळ भागातील सरोवरांचा अनुभव मिळतो. विशेष म्हणजे या बोटिंगसाठी पर्यटकांना केवळ ६० रुपये खर्च करावे लागतात, ज्यामुळे हा संपूर्ण ट्रिप अतिशय बजेट फ्रेंडली ठरतो..निसर्गसौंदर्यासोबतच अॅडव्हेंचर आणि साहसी खेळांची आवड असणाऱ्या तरुणांसाठी येथे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तलावाच्या वरून जाणारी 'जिप लाईन' (Zip Line) सध्या तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरत आहे. याशिवाय लहान मुलांसाठी आणि मोठ्यांसाठी घोडेस्वारी, जीप राइड आणि विस्तीर्ण सायकलिंग ट्रॅक उभारण्यात आले आहेत..या जागेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथली नाममात्र एंट्री फी! सिटी फॉरेस्टमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रति व्यक्ती केवळ १० रुपये तिकीट आकारले जाते, तर आतील वेगवेगळ्या अॅडव्हेंचर खेळांसाठी स्वतंत्र शुल्क द्यावे लागते. .हे पार्क सकाळी ५ वाजल्यापासून संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत उघडे राहत असल्याने, नागरिक सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी आणि संध्याकाळी सूर्यास्ताचा आनंद घेण्यासाठी येथे गर्दी करत आहेत.आज देखील उन्हाळ्याचा पारा वाढल्यामुळे या वीकेंडला थंडगार आणि निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेण्यासाठी सिटी फॉरेस्टमध्ये पर्यटकांचा महापूर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.