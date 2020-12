Facebook Fuel For India 2020 :भारताच्या डिजीटल भविष्याबाबत अंबानी-झुकेरबर्ग यांच्यात संवाद

नवी दिल्ली : दोन दिवसीय फेसबुक 'फ्यूअल फॉर इंडिया 2020' या कार्यक्रमाची सुरवात आज 15 डिसेंबरपासून झाली आहे. कार्यक्रमाच्या सुरवातीलाच मार्क झुकेरबर्ग आणि मुकेश अंबानी भारताच्या आर्थिक वृद्धीला गतीमान करण्यामध्ये डिजीटलायझेशनच्या भुमिकेवर चर्चा करत आहेत. या दरम्यान मार्क झुकेरबर्ग यांनी म्हटलं की, आम्ही मागच्या महिन्यात भारतात व्हाट्सएप लाँच केलं होतं. UPI सिस्टीम आणि 140 बँकांमुळे हे शक्य झालं, ज्यामुळे हे अधिक सोपं झालं. असं करणारा भारत पहिला देश आहे.

The magnitude of the pandemic did startle all of us in India. But I think it's not in India’s DNA to be deterred by a crisis. A crisis is an opportunity for new growth. India faced COVID19 crisis with enormous resilience & resolve: RIL Chairman & MD Mukesh Ambani https://t.co/6kZepTcl6y

— ANI (@ANI) December 15, 2020