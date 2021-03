Fact Check : मोदींच्या कार्यालयात खरंच अंबानी दाम्पत्यांचा फोटो आहे का? 

भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्यावरुन मोदी सरकारला नेहमीच लक्ष करण्यात येतं. यातच आता मोदींच्या कार्यालात अंबानी कुटुंबीयांचा एक फोटो असल्याचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या फोटोंमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सचिन तेंडुलकरसोबत आपल्या कार्यालयात बसलेले आहेत. आणि भिंतीवर एक फोटो लावलेला आहे, ज्यामध्ये मुकेश अंबानी आणि निता अंबानी असल्याचं दिसत आहे. याच फोटोला पोस्ट करत काही नेटकऱ्यांनी मोदींना लक्ष केलं आहे. मोदी यांनी कार्यालयात आपल्या मालकाचा फोटो लावल्याची टीका एका नेटकऱ्यानं केली आहे. खरचं मोदी यांनी कार्यालयात अंबानी दाम्पत्यांचा फोटो लावलेला आहे का? या व्हायरल होणाऱ्या फोटोमागील सत्य आपण पाहूयात...

इंडिया टुडेनं या फोटोबाबत गुगलवर आधीक सर्च केलं असता व्हायरल होणारा फोटो फेक असल्याचं समोर आलं आहे. व्हायरल होणाऱ्या फोटोसोबत छेडछाड केल्याचं सिद्ध झालं आहे. खऱ्या फोटोंमध्ये भिंतीवर अंबानी दाम्पत्यांचा फोटो नाही, दुसरा फोटो आहे. मोदी आणि सचिनच्या फोटोला मॉर्ब करण्यात आलं आहे. भिंतीवरील फोटोंमध्ये अंबानी दाम्पत्याचा फोटो एडिट करण्यात आला आहे.

एका नेटकऱ्यानं मॉर्ब केलेला फोटो आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. युजर्सनं फोटो पोस्ट करत लिहिलेय की, 'हे पाहा, मालकाचा फोटो आपल्या कार्यालयात लावला आहे. अंधभक्तांनो तुम्हाला आणखी काय पुरवा हवा आहे.' विशेष म्हणजे या फोटोखाली काही नेटकऱ्यांनी त्या युजर्सला फोटो खोटा असल्याचं सांगत कमेंटमध्ये सुनावलं आहे.

सत्य कसं समजलं?

व्हायरल होणाऱ्या फोटोला रिव्हर्स केल्यानंतर सत्य बाहेर आलं. छेडछाड न केलेला फोटो अनेक प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांमध्ये दिसून आला. खऱ्या फोटोंमध्ये भिंतीवर ब्लॅक अॅण्ड व्हाइट फोटो लावण्यात आलेला स्पष्ट दिसत आहे. २०१७ मध्ये "Sachin: A Billion Dreams" या आपल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी सचिन तेंडुलकरनं मोदींची भेट घेतली होती. त्यावेळी हा फोटो घेण्यात आला होता. यावेळी अंजली तेंडुलकरही उपस्थित होती. त्यावेळी सचिन तेंडुलकर आणि मोदी यांनी ट्विट केलं होतं.

Had a very good meeting with @sachin_rt. His life journey & accomplishments make every Indian proud & inspire 1.25 billion people. pic.twitter.com/qqUYB3qEez

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2017