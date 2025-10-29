देश

Fake ENO : तुमचा जीव धोक्यात! मार्केटमध्ये विकलं जातंय बनावट ENO; जाणून घ्या कसं ओळखाल कोणतं खरं?

Fake ENO Factory delhi raid : मार्केटमध्ये बनावट ENO विकले जात असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे
Fake ENO Factory delhi raid

Fake ENO Factory delhi raid

Saisimran Ghashi
Updated on

जर तुम्ही ENO खरेदी करत असाल तर सगळ्यात पहिला त्याचे पॅकेजिंग, प्रिंट, कंपनीचा लोगो आणि MRP नीट तपासून पाहा कारण आजकाल बाजारात बनावट वस्तू विकण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उत्तर दिल्लीतील इब्राहिमपूर भागात बनावट ENO बनवणाऱ्या एका मोठ्या कारखान्याचा मोठा घोटाळा समोर आणला आहे.

