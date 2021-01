"हे तर पिझ्झा खाणारे दलाल आणि खोटे शेतकरी"; भाजप नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच

बेंगलुरु : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी जवळपास गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही तसेच अवकाळी पावसाच्या माऱ्यात देखील या शेतकऱ्यांचा निर्धार ढळला नाहीये. असं असलं तरीही या आंदोलनाबाबत बदनामी कारक वक्तव्ये करण्याची मालिका सध्या सुरुच आहे. कर्नाटकमधील कोलार येथील भाजपचे खासदार एस. मुनिस्वामी यांनी आता शेतकरी आंदोलनावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैसै दिलेत आणि मग त्यांना या आंदोलनासाठी आणलं गेलं आहे. त्यांच्या या अशा असंवेदनशील वक्तव्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

Farmers who are protesting at borders of Delhi have been paid & brought to the agitation sites. They are middlemen & fake farmers. They are eating pizza, burger & KFC products, & have set up gym there. This drama should stop: S Muniswamy, BJP MP from Kolar, Karnataka (11.01) pic.twitter.com/8C1VepIwE9

