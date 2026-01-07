देश

Fake FASTag Annual Pass : सावधान! बनावट ‘फास्टॅग वार्षिक पास’ने सुरू आहे फसवणूक; ‘NHAI’ने दिला इशारा

NHAI warns against fake FASTag annual passes : सायबर गुन्हेगारांनी आता फसवणुकीची एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे; जाणून घ्या, एनएचएआयने काय म्हटलंय?
Fake FASTag Annual Pass and NHAI Warning : जर तुम्ही तुमच्या वाहनासाठी फास्टॅग वार्षिक पास खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण, जराशाही निष्काळजीपणामुळे तुम्हाला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.

आता सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीची एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे आणि आता ते फास्टॅग वार्षिक पास खरेदीदारांना अडकवत आहेत. एनएचएआय अर्थात नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने या संदर्भात एक इशारा जारी केला आहे.

एनएचएआयच्या मते, अनेक बनावट वेबसाइट आणि लिंक्स एक वर्षाच्या वैधतेसह फास्टॅग वार्षिक पास विकण्याचा दावा करत आहेत. तथापि, फास्टॅग वार्षिक पास फक्त राजमार्गयात्रा मोबाईल ॲपद्वारे खरेदी करता येतात.

हे फास्टॅग वार्षिक पास राजमार्गयात्रा ॲप शिवाय इतरत्र उपलब्ध नाहीत. जर कोणी तुम्हाला वेबसाइट किंवा लिंकद्वारे FASTag वार्षिक पास विकला तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण ही एक फसवणूक आहे आणि त्यात पडल्याने हजारो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.

FASTag वार्षिक पास फक्त अधिकृत राजमार्ग यात्रा ॲपवरच -

X वरील एका पोस्टमध्ये, NHAI ने लिहिले आहे की, "NHAI राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांना FASTag वार्षिक पास विकण्याचा दावा करणाऱ्या बनावट वेबसाइट आणि अनधिकृत लिंक्सपासून सावध करते. कृपया लक्षात ठेवा की FASTag वार्षिक पास फक्त अधिकृत राजमार्ग यात्रा ॲपद्वारे खरेदी केले जाऊ शकतात. वार्षिक पास देणारी इतर कोणतीही वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्म अधिकृत नाही आणि त्यामुळे आर्थिक फसवणूक किंवा वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. सुरक्षित राहण्यासाठी, अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा, तुमचे वाहन किंवा FASTag तपशील अज्ञात स्त्रोतांसह शेअर करू नका आणि नेहमी राजमार्ग यात्रा अॅप वापरा."

