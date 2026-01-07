Fake FASTag Annual Pass : सावधान! बनावट ‘फास्टॅग वार्षिक पास’ने सुरू आहे फसवणूक; ‘NHAI’ने दिला इशारा

Fake FASTag Annual Pass and NHAI Warning : जर तुम्ही तुमच्या वाहनासाठी फास्टॅग वार्षिक पास खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण, जराशाही निष्काळजीपणामुळे तुम्हाला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
आता सायबर गुन्हेगारांनी फसवणुकीची एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे आणि आता ते फास्टॅग वार्षिक पास खरेदीदारांना अडकवत आहेत. एनएचएआय अर्थात नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने या संदर्भात एक इशारा जारी केला आहे.
एनएचएआयच्या मते, अनेक बनावट वेबसाइट आणि लिंक्स एक वर्षाच्या वैधतेसह फास्टॅग वार्षिक पास विकण्याचा दावा करत आहेत. तथापि, फास्टॅग वार्षिक पास फक्त राजमार्गयात्रा मोबाईल ॲपद्वारे खरेदी करता येतात.
हे फास्टॅग वार्षिक पास राजमार्गयात्रा ॲप शिवाय इतरत्र उपलब्ध नाहीत. जर कोणी तुम्हाला वेबसाइट किंवा लिंकद्वारे FASTag वार्षिक पास विकला तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण ही एक फसवणूक आहे आणि त्यात पडल्याने हजारो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
X वरील एका पोस्टमध्ये, NHAI ने लिहिले आहे की, "NHAI राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांना FASTag वार्षिक पास विकण्याचा दावा करणाऱ्या बनावट वेबसाइट आणि अनधिकृत लिंक्सपासून सावध करते. कृपया लक्षात ठेवा की FASTag वार्षिक पास फक्त अधिकृत राजमार्ग यात्रा ॲपद्वारे खरेदी केले जाऊ शकतात. वार्षिक पास देणारी इतर कोणतीही वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्म अधिकृत नाही आणि त्यामुळे आर्थिक फसवणूक किंवा वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. सुरक्षित राहण्यासाठी, अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा, तुमचे वाहन किंवा FASTag तपशील अज्ञात स्त्रोतांसह शेअर करू नका आणि नेहमी राजमार्ग यात्रा अॅप वापरा."
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.