Railway Security Breach: एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये धक्कादायक प्रसंग! इंजिनमध्ये बोगस लोको पायलट रंगेहात पकडला, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

उत्तर प्रदेशातील इटावा रेल्वे स्टेशनवर एका बोगस लोको पायलटला इंजिनमधून अटक करण्यात आली. या प्रकारामुळे देशभर खळबळ उडाली आहे. गळ्यात आयकार्ड, हातात लाल आणि हिरवा झेंडा घेऊन तो युवक इंजिनमध्ये बसला होता, जणू तो खरा ड्रायव्हरच आहे. पण याचा संशय खऱ्या लोको पायलटला आला आणि त्यानंतर त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. ही घटना वेळेत लक्षात आली नसती, तर मोठा अनर्थ झाला असता. युवकाने हा बनाव का केला, याचा तपास पोलिस करत आहेत..कालका एक्सप्रेसमध्ये बसला बोगस लोको पायलटहा युवक कालका एक्सप्रेसच्या इंजिनमध्ये बसला होता. त्या वेळी खरे लोको पायलट राजेंद्र कुमार यांच्यावर गाडीची जबाबदारी होती. मात्र, इंजिनमध्ये आणखी एक जण स्वतःला लोको पायलट म्हणून बसलेला होता. त्याने ड्रायव्हरसारखा युनिफॉर्म घातला होता, गळ्यात आयकार्ड व हातात झेंडे होते. सर्व काही अगदी परफेक्ट वाटत होते. पण राजेंद्र कुमार यांना संशय आला. त्यांनी रेल्वेसंदर्भातील काही तांत्रिक प्रश्न विचारले, पण त्या युवकाकडे योग्य उत्तरे नव्हती. त्यानंतर त्यांनी त्वरीत टूंडला हेडक्वार्टरला कळवले. ट्रेन इटावा स्थानकावर थांबवण्यात आली आणि जीआरपीच्या टीमने युवकाला इंजिनमधून बाहेर काढून चौकशी केली..चौकशीत काय उघड झाले?युवकाचे नाव आकाश कुमार (रहिवासी – कौशल्यानगर, फिरोजाबाद) असून तो केवळ १०वी पास असल्याचे समोर आले. त्याच्याकडून लोको पायलटचा युनिफॉर्म, बनावट आयडी कार्ड, नेमप्लेट, झेंडे आणि एक लॉगबुक जप्त करण्यात आले. त्याने एवढी तयारी केली होती की कोणालाही तो खरा पायलट वाटावा..Dussehra Celebrations: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा दसरा उत्सव अचानक रद्द, कारण आलं समोर, जाणून घ्या....भाडे वाचवण्यासाठी बनला लोको पायलटआकाश कुमारने पोलिसांना सांगितले की तो नेहमी रेल्वे भाडे वाचवण्यासाठी लोको पायलट बनून प्रवास करत असे. एवढेच नाही, तर आपल्या नातेवाईकांनाही तो रेल्वे ड्रायव्हर असल्याचे सांगत होता. त्याचा एक मित्र रेल्वेत लोको पायलट असल्याने, त्याला पाहून आकाशने युनिफॉर्म शिवून घेतला आणि बनावट कागदपत्रे तयार केली. हळूहळू नोकरी मिळवून देतो, या कारणाखाली त्याने लोकांकडून पैसेही उकळले..अधिकाऱ्यांचा संशयरेल्वे अधिकाऱ्यांनी मात्र वेगळा संशय व्यक्त केला आहे. ही केवळ भाडे वाचवण्याची युक्ती नसून, यामागे बेरोजगार तरुणांना फसवणारी मोठी टोळी असू शकते. रेल्वे सुरक्षा तज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली. जर हा तरुण प्रत्यक्ष चालकाच्या ऐवजी गाडी चालवत असता, तर हजारो प्रवाशांचे जीव धोक्यात आले असते. इंजिनसारख्या संवेदनशील ठिकाणी बाहेरील व्यक्ती प्रवेश करणे ही सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले..दोन वर्षांपासून इंजिनमध्ये प्रवासचौकशीत आकाशने कबूल केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून तो वेगवेगळ्या गाड्यांच्या इंजिनमध्ये प्रवास करत होता. कधी एक्सप्रेस तर कधी पॅसेंजर ट्रेनमध्ये तो शिरायचा. त्याचा गणवेश व आयडी कार्ड खरे वाटत असल्याने, कोणीही त्याच्यावर संशय घेतला नाही. तो अनेकदा रेल्वे कर्मचाऱ्यांसमोर स्वतःला "ऑफ-ड्युटी लोको पायलट" म्हणून ओळख करून द्यायचा आणि इंजिन किंवा आरक्षित डब्यांमध्ये प्रवास करायचा..सर्व बनावट कागदपत्रे जप्तजीआरपीने आकाश कुमारला अटक केली असून त्याची सर्व बनावट कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. तो बेरोजगार तरुणांना रेल्वेत नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळत असल्याचेही तपासात समोर आले. सध्या तो तुरुंगात असून, यामागे कोणती संघटित टोळी आहे का याचा तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासन सावध झाले..JNU Ravan Dahan controversy : उमर खालिद अन् शरजीलचे फोटो पुतळ्यावर लावून 'जेएनयू'मध्ये झाले रावणाचे दहन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.