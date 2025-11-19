Viral Story: चक्क RAW संचालक बनून लग्न! महिला न्यायाधीशाला फसवंल... पण सत्य बाहेर आलं तेव्हा सर्वच थक्क!

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने बुधवारी सकाळी कारवाई करत एका बनावट RAW अधिकाऱ्याला बेड्या ठोकल्या. हा आरोपी कधी लष्करी मेजर तर कधी रॉ संचालक म्हणून स्वतःला सादर करायचा. याच बनावट ओळखीच्या जोरावर त्याने बिहारमधील छपरा येथे कार्यरत एका महिला न्यायिक दंडाधिकारीला फसवून तिच्याशी लग्नही केले होते. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे..आरोपीचे नाव सुमित कुमार (वय ३७) असून तो मूळचा बिहारचाच आहे. तो ग्रेटर नोएडातील पॅरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट या पॉश सोसायटीत भाड्याने राहत होता. दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तचर यंत्रणांना मिळालेल्या एका गुप्त माहितीवरून एसटीएफ अलर्ट झाली. मंगळवारी रात्री उपनिरीक्षक अक्षय परमवीर कुमार त्यागी यांच्या पथकाला बातमी मिळाली की, कधी मेजर अमित तर कधी रॉ संचालक म्हणवणारा एक संशयित व्यक्ती वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये वावर करतो आहे..कसं पकडलं?या माहितीच्या आधारे नोएडा युनिटचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने पॅरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटीत छापा टाकला. फ्लॅटचे दार एका महिलेने उघडले. काही वेळाने आतून एक पुरुष बाहेर आला आणि स्वतःला दिवंगत ब्रिजनंदन शाह यांचा पुत्र सुनील कुमार म्हणून ओळख दिली. पोलिसांनी त्याच्या पाकिटाची झडती घेतली असता त्यात भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयाचे ओळखपत्र मिळाले. त्यात नाव सुमित कुमार, पदनाम ऑपरेशन्स, रँक संयुक्त सचिव, आयसी ७६२३ बी असे नमूद होते. जन्मतारीख २५ मार्च १९८८ आणि वडिलांचे नाव ब्रिजनंदन शाह असे लिहिले होते..Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद.रॉच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्कपोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी तात्काळ रॉच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. रॉ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अशा नावाचा किंवा पदाचा कोणताही अधिकारी त्यांच्याकडे कार्यरत नाही. ओळखपत्र पूर्णपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. घरमालक मंजू गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, भाडेकरू मेजर अमित कुमार या नावाने राहतो आणि त्याने दिल्ली पोलिसांच्या उपायुक्तांच्या लेटरहेडवरील बनावट पडताळणी पत्र दाखवले होते..पती गृह मंत्रालयात गोपनीय कामावरआरोपीची पत्नी ही बिहारच्या छपरा न्यायालयात प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आहे. तिच्याशी फोनवर बोलल्यावर तिने सांगितले की, पती गृह मंत्रालयात गोपनीय कामावर आहे. मात्र सत्य वेगळेच समोर आले.एसटीएफने छाप्यात प्रचंड प्रमाणात बनावट कागदपत्रे जप्त केली. यात २ बनावट सरकारी ओळखपत्रे, २० चेकबुक, ८ डेबिट-क्रेडिट कार्ड, ५ पॅन कार्ड, २ आधार कार्ड, ३ मतदार ओळखपत्रे, दिल्ली पोलिसांचे बनावट पडताळणी पत्र, १७ विविध करार, कंपनी नोंदणी कागदपत्रे, बँक स्टेटमेंट, ३ लॅपटॉप, २ टॅब्लेट यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे आरोपीच्या टॅब्लेटमध्ये दिल्लीतील बॉम्बस्फोटांचे व्हिडिओही सापडले..पुढील तपास सुरूआरोपी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यासाठी बनावट कंपन्या उघडण्याच्या तयारीत होता. त्याच्यावर सूरजपूर पोलिस ठाण्यात कलम ३१९(२), ३१८(४), ३३८, ३३६(३), ३४० तसेच आयटी कायद्याच्या कलम ६६ ड अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येत असून पुढील तपास सुरू आहे..CJI BR Gavai यांनी असा निकाल दिला की इतर न्यायाधीश संतापले, नेमकं प्रकरण काय होतं? जोरदार झाला वादविवाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.