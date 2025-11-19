देश

Viral Story: चक्क RAW संचालक बनून लग्न! महिला न्यायाधीशाला फसवंल... पण सत्य बाहेर आलं तेव्हा सर्वच थक्क!

Uttar Pradesh STF Exposed a Fake RAW Officer : नोएडातील पॉश सोसायटीत बनावट रॉ संचालकाचा मोठा पर्दाफाश झाला. महिला न्यायाधीशाला फसवून लग्न करणाऱ्या आरोपीकडून प्रचंड बनावट कागदपत्रे जप्त
UP STF Nabs Imposter: Alleged 'Intelligence Officer' Busted in High-Rise Raid

UP STF Nabs Imposter: Alleged 'Intelligence Officer' Busted in High-Rise Raid

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने बुधवारी सकाळी कारवाई करत एका बनावट RAW अधिकाऱ्याला बेड्या ठोकल्या. हा आरोपी कधी लष्करी मेजर तर कधी रॉ संचालक म्हणून स्वतःला सादर करायचा. याच बनावट ओळखीच्या जोरावर त्याने बिहारमधील छपरा येथे कार्यरत एका महिला न्यायिक दंडाधिकारीला फसवून तिच्याशी लग्नही केले होते. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.

