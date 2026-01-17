देश

Ration Card Limit: गरजूंसाठी आनंदाची बातमी! रेशन कार्डसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवली; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Ration card annual income limit: दिल्ली सरकारने अन्न सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी रेशन कार्डसाठी उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ₹१.२० लाख पर्यंत वाढवून एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीतील अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी रेखा सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राजधानीतील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना आता रेशन कार्ड मिळण्यास पात्रता असेल. ज्याची मर्यादा पूर्वी १ लाख रुपयांपर्यंत होती. दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

