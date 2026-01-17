Ration Card Limit: गरजूंसाठी आनंदाची बातमी! रेशन कार्डसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवली; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दिल्लीतील अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी रेखा सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, राजधानीतील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना आता रेशन कार्ड मिळण्यास पात्रता असेल. ज्याची मर्यादा पूर्वी १ लाख रुपयांपर्यंत होती. दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. .मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा ही उपकार नाही तर गरिबांचा हक्क आहे. केवळ व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे कोणताही गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सरकारी माहितीनुसार, वर्षानुवर्षे स्पष्ट नियमांच्या अभावामुळे, दिल्लीत ३ लाख ८९ हजार ८८३ हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत आणि ११ लाख ६५ हजार ९६५ हून अधिक लोक अजूनही अन्न सुरक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यांना आता पारदर्शक आणि गरजेनुसार प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल..Manikarnika Ghat : काशीत कोणतेही मंदिर पाडले नाही! CM योगींनी सुनावलं; AI Video बनवून बदनामी! '.मुख्यमंत्री रेखा म्हणाल्या की, नवीन नियमांनुसार, प्राधान्य कुटुंबे ओळखण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा अधिक वास्तववादी करण्यात आली आहे. ₹१.२० लाखांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे आता अन्न सुरक्षा कव्हरसाठी पात्र असतील. पूर्वी ही उत्पन्न मर्यादा ₹१ लाख होती. महसूल विभागाने जारी केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यामुळे स्व-प्रमाणीकरणाची आवश्यकता नाहीशी झाली आहे..नवीन नियमांनुसार, दिल्लीतील अ ते ई श्रेणीतील वसाहतींमध्ये मालमत्ता असलेली कुटुंबे, जे आयकर भरतात, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत आहे किंवा ज्यांच्या घरात २ किलोवॅटपेक्षा जास्त वीज कनेक्शन आहे, ते या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याची पद्धत रद्द केली जाईल आणि जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत अर्जांची छाननी, मंजुरी आणि प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे सर्वात गरजू कुटुंबांना यादीत वरच्या स्थानावर स्थान मिळेल याची खात्री होईल. .Belgaum Rights : आयोगही सांगतोय… बेळगावात मराठी माणसाचे हक्क आधीच फाडले गेले!.त्यांनी सांगितले की, जिल्हास्तरीय समितीला प्राधान्यक्रमासाठी केंद्रीय एकक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याचे अध्यक्ष जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (एडीएम) असतील. समितीमध्ये स्थानिक आमदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती अर्जांची छाननी करेल आणि त्यांना प्राधान्य देईल जेणेकरून सर्वात गरजू कुटुंबांना प्रथम लाभ मिळतील. याव्यतिरिक्त, रिक्त जागा वेळेवर भरल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी २० टक्के प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल..स्पष्ट नियमांच्या अभावामुळे वर्षानुवर्षे मोठा प्रलंबित निधी कायम असल्याचे मुख्यमंत्री रेखा यांनी स्पष्ट केले. सरकारने अन्न सुरक्षा प्रणालीच्या डेटाची तपासणी केली आणि त्यात अनेक विसंगती आढळल्या. या आधारे, प्रत्यक्षात पात्र नसलेल्या व्यक्तींना यादीतून काढून टाकण्यात आले. डेटा पडताळणीत अंदाजे ६,४६,१२३ लाभार्थी आढळले ज्यांची उत्पन्नाची माहिती नियमांशी जुळत नव्हती..९५,६८२ लोक असे होते जे बराच काळ या प्रणालीत होते पण त्यांना लाभ मिळत नव्हते. सुमारे २३,३९४ नावे डुप्लिकेट असल्याचे आढळून आले. ६,१८५ प्रकरणांमध्ये, मृत व्यक्तींच्या नावावर लाभ नोंदवण्यात आले. सुमारे ५६,३७२ लोकांनी स्वेच्छेने प्रणालीतून काढून टाकण्याची विनंती केली. या सर्व कारणांमुळे एकूण ८,२७,७५६ हून अधिक पदे रिक्त आहेत. हे देखील उघड झाले की ३,८९,८८३ हून अधिक अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत आणि ११,६५,९६५ हून अधिक लोक अन्न सुरक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता, ही रिक्त पदे अशा लोकांकडून भरली जातील जे वर्षानुवर्षे रेशन कार्ड किंवा अन्न सुरक्षेची वाट पाहत आहेत..Belgaum Marathi Language : मराठीचा गळा घोटला जातोय! बेळगाव महापालिकेत शंभर टक्के कानडीकरणाचा डाव.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, हे केवळ नियमांचे दस्तऐवज नाही तर दिल्लीतील सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी आदर, पारदर्शकता आणि विश्वासाची हमी आहे. आमचे सरकार गरजू कोणीही उपाशी राहू नये आणि अन्न सुरक्षा व्यवस्था खरोखरच "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" या तत्त्वावर चालते याची खात्री करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ च्या प्रभावी आणि समतोल अंमलबजावणीच्या दिशेने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमांद्वारे, तंत्रज्ञानावर आधारित, समतोल आणि पारदर्शक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विकसित केली जात आहे, जी गैरवापर रोखेल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवेल याची खात्री करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.