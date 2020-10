हाथरसप्रकरणी आज सुनावणी; पीडित कुटुंब कडक सुरक्षा व्यवस्थेत लखनऊला रवाना

हाथरस- कडक सुरक्षा व्यवस्थेत हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित कुटुंब राज्याची राजधानी लखनऊला रवाना झाले. सोमवारी (दि.12) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. कुटुंबाचे सदस्य पहाटे पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर लखनऊकडे रवाना झाले.

उपविभागीय अधिकारी अंजली गंगवार या स्वतः त्या कुटुंबीयांबरोबर जात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी खास व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षकही बरोबर असतील. न्यायालयात कुटुंबीय आपला जबाब नोंदवतील. मिळालेल्या माहितीनुसार पीडितेचे वडील, आई-भावासह पाच जण न्यायालयात जबाब नोंदवतील.

I am going with them. Proper security arrangements have been made. District Magistrate (DM) and Superintendent of Police (SP) is also accompanying us: Anjali Gangwar, SDM.

