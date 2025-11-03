लेकींना शिकवायचं होतं, पण नियतीनं डाव साधला; तीन मुलींचा अपघातात मृत्यू, कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

चेवेल्ला : रांगा रेड्डी जिल्ह्यात रविवारी सकाळी भीषण अपघात झाला. बस आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या या धडकेत तब्बल १० महिन्याच्या बाळासह १९ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात तीन जणी हैदराबादच्या कोटी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी आहेत. या विद्यार्थिनी तंदूर तालुक्यातील गांधीनगर येथील येलग्या गौडा कुटुंबातील होत्या. एका क्षणात घडलेल्या या अपघाताने संपूर्ण परिसराला हादरा बसला आहे. या तिघी बहिणी हैदराबादमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या तनुषा, साईप्रिया आणि नंदिनी या सकाळी गावावरून हैदराबादकडे परतत होत्या..चेवेल्ला रांगा रेड्डी जिल्ह्यात बस आणि ट्रक यांच्यात भीषण टक्कर झाली, त्यात बसचा पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाला. घटनास्थळीच या तीनही बहिणींचा मृत्यू झाला. अपघाताची बातमी कळताच गावात आणि कुटुंबात हळहळ पसरली. तीन बहिणींच्या अशा मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबियांचा आक्रोश मन हेलावणारा होता..ड्रायव्हर म्हणून काम करणारे येलग्या गौडा यांनी आपल्या चार मुलींना चांगले शिक्षण देण्यासाठी आयुष्य वाहून घेतले होते. त्यातील एक विवाहित असून उर्वरित तिघींचा या अपघातात मृत्यू झाल्याने कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. नुकताच १५ सप्टेंबरला कौटुंबिक लग्नसोहळा पार पडला होता, त्या वेळी या बहिणींनी आप्तांसोबत आनंदाचे क्षण घालवले होते. आज त्याच कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे..अर्ध शरीर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा मदतीसाठी टाहो, बाजूला २० मृतदेह पडलेले; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.याच अपघातात झालेल्या आणखी एका दुर्दैवी घटनेत, यलाला मंडळातील लक्ष्मीनारायणपूर येथील एमबीए विद्यार्थिनी अखिल रेड्डीचाही मृत्यू झाला. तिच्या निधनानंतर आई आणि कुटुंबीयांनी घटनास्थळी पोहोचून हंबरडा फोडला. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन मृतदेह ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे..या भीषण अपघातात केवळ एका कुटुंबाचा नव्हे तर १९ निरपराध जीवांचा बळी गेला आहे. या दुर्घटनेने राज्यातील रस्ते सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. तेलंगणाच्या जनतेला हादरवून टाकणाऱ्या या घटनेमुळे प्रशासनावर वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.