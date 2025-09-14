Accident News: भीषण अपघात! हरिद्वारहून परतणाऱ्या कुटुंबाच्या गाडीचा अपघात, ७ जणांचा मृत्यू

जयपूरमधील शिवदासपुरा पोलीस स्टेशन परिसरात एक मोठा रस्ता अपघात झाला आहे. ज्यामध्ये हरिद्वारहून परतणाऱ्या एका कुटुंबातील सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना रात्री उशिरा घडल्याचे सांगितले जात आहे. ज्याची माहिती लोकांना सकाळी कळली. पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात कारमधील सातही जणांचा मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, जयपूरच्या शिवदासपुरा पोलीस स्टेशन परिसरातून हे प्रकरण समोर आले आहे. जिथे जयपूर आणि भिलवाडा येथील एक कुटुंब अस्थी विसर्जन करून हरिद्वारहून परतत होते. यादरम्यान, रात्री उशिरा रिंग रोडवर हा अपघात झाला. जिथे कार अनियंत्रित झाली आणि रिंग रोडखाली बांधलेल्या नाल्यात पडली. .Accident News: अहिल्यानगरमध्ये मोठा अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल झाले, ९ वाहनांना धडक दिली अन्...; भीषण घटना.मात्र दुपारी १२:३० च्या सुमारास स्थानिक लोकांनी गाडी नाल्यात बुडालेली पाहिली आणि पोलिसांना कळवले. त्यानंतर पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने गाडी नाल्यातून बाहेर काढली. गाडी बाहेर काढताच सर्वांना धक्का बसला. कारण गाडीत सात जणांचा मृत्यू झाला होता. सर्वांचे मृतदेह गाडीत अडकले होते. पोलिसांनी सर्व मृतदेह शवागारात ठेवले आहेत. त्याचबरोबर अपघाताचे कारणही पोलीस तपासत आहेत..घटनेनंतर पोलिसांनी सांगितले की, सकाळी त्यांना माहिती मिळाली त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून कार नाल्यातून बाहेर काढली. मृतांजवळ सापडलेल्या ओळखपत्रांनुसार, सर्व मृत जयपूर आणि शाहपुरा (भिलवाडा) येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. मृतांमध्ये तीन पुरुष, दोन महिला आणि दोन मुले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.