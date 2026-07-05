Abhimanyu Elephant: म्हैसूर दसऱ्यात अंबारी वाहणाऱ्या ‘अभिमन्यू’चा सुळा तुटला, वन खात्याकडून उपचार सुरू

बंगळूर : जागतिक कीर्तीच्या म्हैसूर दसरा सोहळ्यात सुवर्ण अंबारी वाहणारा प्रसिद्ध हत्ती अभिमन्यू याचा डाव्या बाजूचा सुळा तुटल्याची घटना समोर आली आहे. राज्यातील नागरहोळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीतील मत्तिगोडू हत्ती छावणीत लाकडाचे ओंडके हलविताना हा अपघात घडला..दसरा सोहळ्यात ५९ वर्षीय अभिमन्यू हा सुवर्ण अंबारी वाहण्याबरोबरच रानटी हत्ती पकडण्याच्या मोहिमांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे. या कामांमध्ये त्याचा डावीकडील किंचित उजवीकडे वळलेला सुळा मोठी ताकद मानला जात होता. त्या सुळ्याच्या पुढील भागाला तडा जाऊन तो तुटल्याचे वन विभागाने सांगितले. .Mumbai Rain News : झाडं रस्त्यावर पडल्यानं बेस्टचा खोळंबा, डझनभर मार्ग बदलले; प्रवाशांचे प्रचंड हाल.दुबारे हत्ती छावणीत घडलेल्या दुर्घटनेनंतर पर्यटकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मत्तिगोडू छावणीत हत्तींकडून लाकूड हलविण्याचे काम सुरू असताना ही घटना घडली. सुळ्याची आवश्यक देखभाल व आकार देऊन यंदाच्या दसरा सोहळ्यासाठी त्याला सज्ज करण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..अंबारी सातव्यांदा वाहणार? ‘अभिमन्यू’ २०२० पासून म्हैसूर दसरा सोहळ्यात सुवर्ण अंबारी वाहण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे. २०२६ च्या दसरा महोत्सवातही त्याची निवड झाल्यास तो सलग सातव्यांदा अंबारी वाहण्याचा मान मिळवेल. यापूर्वी अर्जुन या हत्तीने सलग आठ वेळा अंबारी वाहण्याचा विक्रम केला होता..Mumbai Rain: मुंबईत कोसळधार, तरी पाण्याची चिंता कायम! ७ धरणांच्या साठ्यात फक्त ३ टक्के वाढ, आकडेवारी समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.