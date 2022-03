By

दिल्ली : राज्यसभेतील ७२ खासदारांना आज निरोप देण्यात आला. निरोप समारंभानंतर संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. राजकारणात काम करताना ज्ञानापेक्षा अनुभव हा महत्वाचा असतो असं यावेळी नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) म्हणाले. सर्व सदस्यांना पुढील वाटचालीसाठी त्य़ांनी शुभेच्छा दिल्या. (Farewell of 72 retiring Members of the Rajya Sabha.)

हेही वाचा: Petrol-Diesel दरवाढीबद्दल प्रश्न विचारताच बाबा राम देव संतापले

हेही वाचा: 2024 ची निवडणूक प्रशांत किशोर काँग्रेसला जिंकून देणार?

खासदारांना निरोप देताना मोदी म्हणाले की, या संसदेत आपण बराच काळ घालवला आहे. या सदनाने आपल्या जीवनात जेवढं योगदान दिलं, ते आपण सभागृहासाठी दिलेल्या योगदानापेक्षा जास्त आहे. या सभागृहाचा सदस्य म्हणून जमवलेला अनुभव सदस्यांनी देशाच्या चारही दिशांना नेला पाहिजे अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

दरम्यान, पुढे बोलताना ते असंही म्हणाले की, आमच्या राज्यसभा सदस्यांना खूप अनुभव आहे. कधीकधी अनुभवात शैक्षणिक ज्ञानापेक्षा जास्त ताकद असते. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना आम्ही पुन्हा येण्याचं आवाहन करतो असंही मोदी म्हणाले.