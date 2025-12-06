दोन मुलांचा गळा दाबून खून; मुलं विहिरीत बुडाली नाहीत म्हणून मानेवर पाय देऊन दाबलं, वडिलांसह सावत्र आईला जन्मठेप

फरीदाबाद जिल्हा न्यायालयाने (Faridabad District Court) दोन निरपराध मुलांचा गळा दाबून खून करणाऱ्या वडिलांना आणि सावत्र आईला दोषी ठरवत दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यांच्या न्यायालयात हा खटला सुनावला गेला. या प्रकरणात १९ साक्षीदार न्यायालयात हजर केले गेले. प्रत्यक्षदर्शी नसतानाही उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दोघांनाही दोषी ठरविण्यात आले..घटना कशी उघडकीस आली?१८ मे २०२३ रोजी सिक्री गावातील रहिवासी धीरेंद्र शगुन गार्डनच्या मागून जात असताना विहिरीजवळ गर्दी पाहून ते घटनास्थळी गेले. तेव्हा त्यांनी पाहिले की, एक तरुण विहिरीत आपल्या मुलांना गळा दाबून मारण्याचा प्रयत्न करत होता..धीरेंद्र यांनी तातडीने दोरीच्या साहाय्याने विहिरीत उतरून मुलांना त्या तरुणापासून दूर केले आणि वर आणले. नंतर त्या व्यक्तीलाही बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांना कळविल्यानंतर, सिक्री पोलिस स्टेशनचे प्रभारी सुनील घटनास्थळी पोहोचले आणि तेव्हा दोन्ही मुले मृतावस्थेत आढळली..Pandharpur Woman Dies : चुकीचे रक्त दिल्याने पंढरपुरात गर्भवतीचा मृत्यू; मृत्यूस ब्लड बँक अन् डॉक्टर जबाबदार असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप.पहिल्या पत्नीची होती मुलंपोलिस चौकशीत आरोपी तरुणाने आपले नाव भगत सिंग (रा. श्याम कॉलनी) असल्याचे सांगितले. त्याने मान्य केले, की मृत झालेली त्याची दोन मुलं निक्की (वय १० वर्षे) आणि बिंदू (वय ४ वर्षे) ही त्याच्या पहिल्या पत्नीची होती..व्हिडिओ ठरला महत्त्वाचा पुरावावकील रवींद्र गुप्ता यांनी सांगितले, की दोन वर्षे चाललेल्या या खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी नव्हता, कारण भगत सिंगने मुलांसह विहिरीत उडी मारताना कुणी पाहिले नव्हते. तरीही, घटनास्थळी लोकांनी काढलेले भगत सिंग मुलांना पायाने गळा दाबताना दिसणारे व्हिडिओ, तसेच अन्य तांत्रिक व परिस्थितीजन्य पुरावे यांच्या आधारावर न्यायालयाने त्याला आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला दोषी ठरवले..दुसऱ्या पत्नीचा भांडणावरून कटचौकशीत भगत सिंगने कबूल केले, की त्याची दुसरी पत्नी आशा मुलांवरून नेहमी भांडत असे. सततच्या वादामुळे त्याने मुलांना मारण्याचा कट रचला. तो दोन मुलांना घेऊन विहिरीत उतरला, विहिरीत पाण्याची पातळी कमी असल्याने स्वतः वाचेल पण मुले बुडतील असा त्याचा विचार होता. मात्र, मुले बुडाली नाहीत म्हणून त्याने त्यांच्या मानेवर पाय दाबून खून केला. या प्रकरणी सेक्टर-५८ पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.