Faridabad Teacher Murder : शिक्षिकेची शाळेत घुसून निर्घृण हत्या, ३२ सेकंदात केले ३४ वार; CCTV मध्ये कैद झाला थरार

हरियाणातील फरिदाबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका शाळेत दिवसाढवळ्या एका शिक्षिकेची चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. शाळेतील एका प्रशासकीय कर्मचाऱ्याने त्या शिक्षिकेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हल्लेखोराने त्यालाही चाकूचा धाक दाखवला.आरोपीने महिलेवर चाकूने अनेक वार केले, ज्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. ही अंगावर काटा आणणारी घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..शिक्षिकेला भेटण्याची विनंती अन्...ही घटना फरिदाबादमधील सिक्रोना गावात घडली. मृत शिक्षिकेचे नाव संध्या होते आणि त्या गावातील सरस्वती सीनियर सेकंडरी स्कूलमध्ये कार्यरत होत्या. सोमवारी (३ ऑगस्ट) चेहरा झाकलेला एक तरुण शाळेत आला आणि त्याने संध्या यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली; त्या त्याला भेटण्यासाठी गेटजवळ येताच आरोपीने त्यांच्या मानेवर आणि शरीरावर चाकूने वारंवार वार केले. आरडाओरडा ऐकून शाळेतील एक प्रशासकीय कर्मचारी त्यांना वाचवण्यासाठी धावला, परंतु आरोपीने चाकू घेऊन त्याच्या दिशेने धाव घेतली, ज्यामुळे त्या कर्मचारी मागे हटला आणि हतबल होऊन पाहत राहिला..Crime: टीसी घ्यायला आला, पण हातात होता चाकू... शिक्षकावर विद्यार्थ्याचा जीवघेणा हल्ला, भयंकर कारण समोर.आरोपी फरारमहिलेची हत्या केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसते की, चेहरा झाकलेला तो तरुण शाळेच्या गेटजवळ उभा आहे आणि मुले अधूनमधून पाणी पिण्यासाठी वर्गातून बाहेर आत जात आहेत. शिक्षिका त्या माणसाजवळ जाताच तो तिच्यावर चाकूने वार करू लागतो. शाळेतील एक कर्मचारी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतो पण तिला वाचवण्यात अपयशी ठरतो; तसेच व्हिडिओमध्ये इतर कोणीही मदतीसाठी पुढे येताना दिसत नाही..पोलीस तपास सुरू पोलिसांनी तपास सुरू केला असून ते आरोपीचा शोध घेत आहेत आणि हत्येमागचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घटनेमुळे शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे. दिवसाढवळ्या अशा प्रकारचा हल्ला करणे हे हल्लेखोराची मुजोरी आणि कायद्याचा अजिबात धाक नसणे दर्शवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.