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Faridabad Teacher Murder : शिक्षिकेची शाळेत घुसून निर्घृण हत्या, ३२ सेकंदात केले ३४ वार; CCTV मध्ये कैद झाला थरार

CCTV Killing : एका कर्मचाऱ्याने वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण आरोपीने त्यालाही धमकावले. घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. पोलिस तपास सुरू असून हत्येमागील कारण शोधले जात आहे.
Shocking Daylight Murder Inside Faridabad School

Shocking Daylight Murder Inside Faridabad School

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

हरियाणातील फरिदाबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, एका शाळेत दिवसाढवळ्या एका शिक्षिकेची चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. शाळेतील एका प्रशासकीय कर्मचाऱ्याने त्या शिक्षिकेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हल्लेखोराने त्यालाही चाकूचा धाक दाखवला.आरोपीने महिलेवर चाकूने अनेक वार केले, ज्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. ही अंगावर काटा आणणारी घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

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