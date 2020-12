Farmer Protest: बळीराजाचे मन वळवण्यासाठी भाजपनं आखलाय मोठा प्लॅन

Farmer Protest कृषी कायद्याच्या जन-जागृतीसाठी भाजप देशभरात 700 पत्रकार परिषदचं आयोजन करणार असल्याचे वृत्त आहे. सध्याच्या घडीला मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात जोरदार आंदोलन सुरु आहे. कायदा मागे घेतला नाहीतर रेल रोको करु असा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तडजोड होण्याची काहीच चिन्हे दिसत नाही.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कायदा कसा योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यानंतही शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसले. नवा कृषी कायद्यातून माघार घेतली नाहीतर 'रेल रोको' करु अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.

Bharatiya Janata Party to organise press conferences and 'chaupals' in all the districts of the country on the new farm bills from today. 700 press conferences and 700 'chaupals' to be organised in the coming days. pic.twitter.com/9OGwfbmWO2

