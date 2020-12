शेतकरी संघटनांची सुप्रीम कोर्टात धाव; तर मोदींचं देशवासीयांना खास आवाहन

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. हे काळे कायदे रद्द करावेत अशी मागणी करत हे शेतकरी गेल्या 15 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यादरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या मात्र, अद्याप यावर काहीच तोडगा निघालेला दिसत नाहीये. सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार नाहीय तर शेतकरी आपल्या मागण्यांवर मात्र ठाम आहेत. यादरम्यानच शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील गुरुवारी झालेली मंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरंस ऐकण्याचे आवाहन केलं आहे.

शेतकरी संघटनांची सुप्रीम कोर्टात धाव

भारतीय किसान युनियनने कृषी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये तीन कृषी कायद्यांना आव्हान दिलं गेलं आहे. याआधी गुरुवारी शेतकरी संघटनांनी प्रेस कॉन्फरंसद्वारे हे स्पष्ट केलं की ते कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन समाप्त करणार नाहीत. तसेच आपले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे. तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आपले आंदोलन समाप्त करण्याची तसेच सरकारसोबत एकत्र येऊन कायद्यांवर काम करण्याच्या प्रस्ताव दिला आहे.

Farmers protest against Centre's farm laws at Tikri border enters 16th day

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar yesterday said that the government is open for further discussions with farmers and they should end their agitation pic.twitter.com/FEC8G0n48h

— ANI (@ANI) December 11, 2020