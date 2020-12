आंदोलन आणखी तीव्र! केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना एक लिखित प्रस्ताव दिला होता, ज्यात नव्या कृषी कायद्यांमध्ये MSP हमी भाव कायम राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला निर्णय जाहीर केला.

सरकारने दिलेल्या प्रस्तावात हमी भाव कायम राहील, अशी खात्री देण्यात आली होती. याचबरोबर बाजार समित्यांबाहेर व्यवहार करणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्याची तरतूद करणे, बाजार समित्या आणि खासगी बाजारपेठांना समान कर आकारणी, तसेच, कंत्राटी शेतीमधील वादावर न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आदी बाबींचा या लेखी प्रस्तावात समावेश होता.

We reject the government's proposals: Darshan Pal, President of Krantikari Kisan Union at Singhu (Delhi-Haryana border) #FarmLaws pic.twitter.com/FmBgyqAiU2

12 तारखेला दिल्ली, जयपूर, आग्रा हायवे ब्लॉक करणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. तसेच 14 डिसेंबर रोजी सीमेवर सर्व शेतकरी एक दिवसाचे उपोषण करतील. 14 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन केलं जाणार आहे, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

We will block Delhi-Jaipur and Delhi-Agra highways on 12th December: Farmer leaders at Singhu border pic.twitter.com/psrpWkrtz7

