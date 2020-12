राष्ट्रपती भवनावर मोर्चासाठी काँग्रेसला परवानगी नाकारली; तीनच नेत्यांना चर्चेसाठी जाता येणार

नवी दिल्ली - नव्या कृषी कायद्यावरून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या महिन्याभरापासून आंदोलन करत आहेत. आता काँग्रेसही या आंदोलनात रस्त्यावर उतरले असून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या कायद्याला मागे घेण्याची मागणी करत राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढणार आहेत. मात्र दिल्ली पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र तीन नेते राष्ट्रपतींसोबत चर्चा करू शकतात असंही दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.

दिल्लीचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त दीपक यादव यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, काँग्रेस नेत्यांना राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र 3 नेते राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी जाऊ शकतात. दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी आम्ही राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढू असं म्हटलं आहे.

#UPDATE | No permission has been granted for Congress' march to Rashtrapati Bhavan today. However, three leaders, who have appointment at Rashtrapati Bhavan, will be allowed to go: Additional DCP (New Delhi) Deepak Yadav https://t.co/e6iqr9KIKJ

राहुल गांधी गुरुवारी सकाळी 10.45 वाजता विजय चौकातून राष्ट्रपती भवनापर्यंत काँग्रेस नेत्यांसोबत मोर्चा करणार होते. यामध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली इतर काँग्रेस खासदारही सहभागी होणार होते. कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याशी चर्चा करतील आणि कृषी कायद्याला मागे घेण्याच्या मागणीसह दोन कोटी स्वाक्षऱ्या असलेलं पत्र देतील.

We will march to Rashtrapati Bhavan. We want govt to atone for their complete lack of consulting farmers before passing these bills. I think President has an important moral role in encouraging & guiding govt to not stand on their legislative pride: Congress leader Shashi Tharoor pic.twitter.com/jT3VTLsmnr

— ANI (@ANI) December 24, 2020