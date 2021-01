Farmer Protest: दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांकडून शेतकऱ्यांविरोधात 15 FIR

नवी दिल्ली : मंगळवारी दिल्ली पोलिस आणि कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दरम्यान लाल किल्ला आणि आयटीओ परिसरात संघर्ष झालेला पहायला मिळाला. दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेड प्रकरणी 15 FIR दाखल केल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी आधी ट्रॅक्टर परेडच्या प्रकरणी तीन FIR दाखल केले होते.

एका पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पूर्व जिल्ह्यामध्ये तीन FIR दाखल केल्या गेल्या आहेत. द्वारकामध्ये तीन आणि शाहदरा जिल्ह्यात एक प्रकरण दाखल केले गेले आहे. त्यांनी म्हटलं की, आणखी FIR दाखल होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. आदल्या दिवशी हजारो शेतकर्‍यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हजारो आंदोलकांनी पोलिसांनी बनवलेले बॅरिकेड्स तोडले आणि पोलिसांशी दोन हात केले, वाहने तोडली आणि लाल किल्ल्यावर धार्मिक ध्वज फडकवला.

86 पोलिस कर्मचारी जखमी

पोलिसांनी आपलं वक्तव्य जाहीर करताना सांगितलं की, या हिंसेत पोलिसांचे 86 कर्मचारी जखमी झाले आहेत. संघर्षाच्या ठिकाणी एका आंदोलकाचा ट्रॅक्टर उलटला ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. या वक्तव्यात म्हटलं गेलंय की, संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी ट्रॅक्टर परेडचं आयोजन केलं गेलं होतं. या नियजित ट्रॅक्टर परेडच्या संबंधी दिल्ली पोलिसांसमवेत अनेक बैठका झाल्या होत्या.

15 FIRs have been registered in connection with the violence during farmers' tractor rally yesterday. So far, 5 FIRs have been lodged in Eastern Range: Delhi Police Sources

