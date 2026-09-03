Madhya Pradesh Farmers: शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; सिंचनासाठी आता दिवसा वीज, पीक कर्जाची मुदतही वाढवली

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शेओपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आयोजित ‘बलराम कृषी महोत्सव’ आणि शेतकरी मेळाव्याला मुख्यमंत्र्यांनी व्हर्च्युअली संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची तसेच शून्य टक्के व्याजदरावरील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली..सिंचनासाठी आता दिवसा वीजशेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात जाऊन पिकांना पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे अनेकदा वन्य प्राणी, साप तसेच इतर धोक्यांचा सामना करावा लागतो. ही अडचण लक्षात घेऊन पिकांच्या सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले.दिवसा वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांना रात्री सिंचन करण्याची गरज कमी होणार असून त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..शून्य टक्के व्याजाच्या कर्जाची मुदत वाढलीराज्यात सध्या ‘कृषक कल्याण वर्ष’ साजरे केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.शून्य टक्के व्याजदरावर मिळणाऱ्या पीक कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत ६ महिन्यांवरून थेट १ वर्ष करण्यात आली आहे. यापूर्वी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी कर्ज परतफेडीची मुदत सहा महिन्यांची होती. आता शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी मिळणार आहे..शेओपूरमध्ये ६० लाखांचे शेतकरी विश्रामगृहशेओपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांसाठी सुविधांनी युक्त विश्रामगृह उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ६० लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.बाजार समितीत विविध कामांसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना या विश्रामगृहाचा फायदा होणार आहे.दुग्ध व्यवसाय आणि भरड धान्य शेतीवर भरशेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहू नये, यासाठी शेतीसोबत पूरक व्यवसाय करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच दुग्ध सहकारी संस्थांचे जाळे विस्तारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.शेओपूरमध्ये गहू आणि भातासोबतच भरड धान्यांच्या (Millets) लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला जात आहे..आधुनिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मानमेळाव्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांचा शाल आणि सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.रद्देप गावातील शेतकरी मुकुट चौधरी यांनी पराली व्यवस्थापनासाठी सुपर सीडर यंत्र खरेदी केल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांना शासनाकडून १.२० लाख रुपयांचे अनुदान मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली..गुणवंत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी २५ हजारकृषीविषयक घोषणांसोबतच मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शिक्षणाबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. बारावीच्या परीक्षेत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप खरेदीसाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच लग्न आणि इतर सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये होणारा अनावश्यक खर्च कमी करून मुलांच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देण्याचाही संदेश त्यांनी दिला.या कार्यक्रमाला पालकमंत्री राकेश शुक्ला, कृषी मंत्री एदल सिंह कसाना, वन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष रामनिवास रावत यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.