Farmers Protest : 6 फेब्रुवारीला देशव्यापी चक्का जाम; आंदोलन होणार आणखी तीव्र

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोनहून अधिक महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता आपला निषेध तीव्र केला आहे. प्रजासत्ताक दिनाला काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतर आता पुन्हा एकदा शेतकरी संघटना सरकारला धक्के द्यायला सज्ज झाली आहे. एकीकडे दिल्ली पोलिसांनी गाझीपूर आणि टिकरी बॉर्डरवरील जमीनीवर मोठमोठे खिळे लावून रस्ता बंद केला आहे. जेणेकरुन आंदोलनस्थळी जाणे-येणे आणि वाहतुक पूर्णपणे बंद व्हावी. या साऱ्याचा रोष व्यक्त करत कृषी कायदे रद्दबातल व्हावेत, म्हणून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांकडून देशभर 'चक्का जाम' आंदोलन करण्यात येणार आहे. या चक्का जाममध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर वाहतुक अडवण्यात येणार आहे.

#CORRECTION: Delhi Police have fixed nails on the ground near barricades at Ghazipur (Delhi-Uttar Pradesh) border and Tikri border

(Pics in the previous tweet are from Tikri border. Pics attached with this tweet are from Ghazipur) pic.twitter.com/SIJd3lwbmQ

— ANI (@ANI) February 1, 2021