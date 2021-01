'किसान गणतंत्र परेड' होणारच! सरतेेशेवटी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर रॅलीसाठी परवानगी

नवी दिल्ली : कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 60 वा दिवस आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या 10 फेऱ्या पार पडून देखील अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाहीये. तर एकीकडे शेतकरी येत्या प्रजासत्ताक दिनाला 'किसान गणतंत्र परेड' अशी ट्रॅक्टर रॅली काढून आपल्या मागण्या पुढे रेटायचा प्रयत्न करण्यासाठी एकप्रकारे शक्तीप्रदर्शन करत आहेत. या ट्रॅक्टर परेडला परवानगी नाकारण्यासाठी केंद्र सरकार हरतर्हेचे प्रयत्न करत होते. सरकार परवानगी देवो अगर न देवो, आम्ही ही परेड काढूच, असा शेतकऱ्यांचा निर्धार होता. मात्र, सरतेशेवटी दिल्ली पोलिसांना या परेडसाठी परवानगी द्यावी लागली आहे.

All officers and men, as well as CAPF and other force deployed for Republic Day Parade security, should remain in ready position to move at short notice for law and order arrangement in connection with Kisan tractor rally: Delhi Police Commissioner. pic.twitter.com/tW9U9ncbQt

— ANI (@ANI) January 24, 2021