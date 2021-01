Farmers Protest : 'आम्ही कोर्टाकडे गेलो नव्हतो, संसदमार्गे आलेले कायदे त्याच मार्गाने जातील'

नवी दिल्ली : सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्या दरम्यान होणारी चर्चेची 10 वी फेरी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती आता 19 जानेवारी ऐवजी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे. उद्या बुधवारीच सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित एक सुनावणी प्रलंबित आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक आज होत आहे. मात्र, या बैठकीला शेतकरी नेते उपस्थित राहणार नाहीयेत. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीशी आमचं काही देणं-घेणं नाही. आम्ही या समितीच्या बैठकीला जात नाही आहोत. आंदोलन करणाऱ्या कुठल्याही घटकाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला नव्हता. सरकारने हे कायदे वटहुकूमाद्वारे आणले आहेत. संसदेतून हे कायदे आणले गेले आहेत. त्याच मार्गाने हे कायदे परत जातील. असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

We don't know, we're not going (to first meeting of SC-formed committee). Nobody from the agitation approached Court. Govt brought Bill through Ordinance, it was tabled in the House. It'll go back the same route it came from: Rakesh Tikait, spox, Bharatiya Kisan Union#FarmLaws pic.twitter.com/EW0sqf7GWF

— ANI (@ANI) January 19, 2021