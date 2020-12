Farmers Protest: यूपीच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे; दिल्ली-नोएडा सीमा खुली

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या सुधारित कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेले उत्तर प्रदेशच्या (यूपी) शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आले आहे. यूपीचे शेतकरी नोएडातील सेक्टर 14 ए चिल्ला बॉर्डर हटले आहेत. त्यामुळे आता नोएडा ते दिल्ली वाहतूक सुरु झाली आहे. नागरिकांना होणारा त्रास पाहता सीमेवरुन हटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात कृषी आयोग स्थापन करण्यावर सहमती झाली आहे.

रविवारी सकाळी 12 वाजता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक सुरु झाली. सेक्टर 14 ए वर भारतीय किसान यूनियनचे (भानू गट) पदाधिकारी अंतिम निर्णय घेतली. पुढील निर्णय कार्यकारिणीच्या बैठकीत होईल. सेक्टर 14 ए चिल्ला सीमेवर दिल्लीच्या भागातील आरएएफ, आरपीएफ हटवण्यात आले आहे. दिल्लीतील फेज 1चे एसएचओ विवेक आणि एसीपी सचिन सिंघल हेही आपल्या पथकासह तेथून निघून गेले आहेत. आता ही सीमा पूर्णपणे खुली झाली आहे. ही सीमा 12 दिवस बंद होती.

रात्री उशिरा शेतकरी संघटनेचे पदादिकारी दिल्लीत जाऊन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हेही या बैठकीत सहभाग झाले होते. दोन्ही पक्षांच्या चर्चेनंतर ही सीमा उघडण्यात आली. या बैठकीत 18 मागण्या समोर ठेवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीचा उल्लेख नाही. परंतु, याशिवाय इतर शेतकरी संघटना आपल्या मागणीवर अडून बसले आहेत.

Farmers protesting at Chilla border (Delhi-UP) border has opened the border for traffic movement

"Our leader met Defence Minister and Agriculture Minister today, we have been assured that our demands will be fulfilled so we have opened the road," says a farmer. pic.twitter.com/9z0t3uOBg1

— ANI UP (@ANINewsUP) December 12, 2020