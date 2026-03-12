Farooq Abdullah Attack : फारूख अब्दुल्लांवर हल्ला करणारा कमल सिंग कोण आहे, कशामुळे झाडली गोळी ? सांगितले धक्कादायक कारण

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्यावर एका विवाहसोहळ्या दरम्यान गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात के बालंबाल बचावले असून, ही घटना जम्मूच्या 'ग्रेटर कैलाश' भागात असलेल्या 'रॉयल पार्क रिसॉर्ट' येथे घडली..हल्लेखोराने आपली रिव्हॉल्व्हर थेट डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या पाठीवर रोखली होती. त्याने जसाच ट्रिगर ओढला, हे पाहताच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि उपस्थितांनी त्याला जोराचा धक्का दिला. यामुळे, गोळी आपल्या अब्दुल्ला यांना न लागता वरच्या दिशेने गेली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी तात्काळ त्या हल्लेखोराला जेरबंद केले आणि त्याला बेदम मारहाण केली ज्याचे फुटेज सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..हल्लेखोर कोण आहे?पोलिसांनी हल्लेखोराला ताब्यात घेतले असून त्याची ओळख कमल सिंग जमवाल (वय ६१) अशी सांगण्यात येत आहे. कमल सिंग यांचा जन्म १९६३ मध्ये झाला. जम्मूच्या तो जम्मूच्या 'पुरानी मंडी' भागाचा रहिवासी आहे. शहराच्या या भागात त्यांच्या मालकीची अनेक दुकाने आहेत. या दुकानांतून मिळणाऱ्या भाड्यावर ते आपला उदरनिर्वाह करतात.चौकशीदरम्यान कमल सिंगने केलेल्या खुलाशांमुळे तपास यंत्रणाही अवाक झाल्या आहेत..Congress Leader Attack: अकोल्यात काँग्रेस नेत्यावर हल्ला; भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी दाखल आहे गुन्हा. धक्कादायक कबुलीमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्याने असे सांगितले की, गेल्या २० वर्षांपासून तो फारूक अब्दुल्ला यांची हत्या करण्याचा कट रचत होता. त्याने या कृत्याचे वर्णन आपला "वैयक्तिक अजेंडा" असे केले आहे. पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेले त्याचे वैयक्तिक पिस्तूल जप्त केले असून, तो एखाद्या मोठ्या टोळीचा किंवा कटाचा भाग आहे का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सुरक्षेतील एक मोठी चूकडॉ. फारूक अब्दुल्ला यांना 'झेड-प्लस' (Z-Plus) श्रेणीची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एनएसजी (NSG) कमांडोद्वारे दिल्या जाणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश असतो. असे असूनही, एक सशस्त्र हल्लेखोर त्यांच्या इतक्या जवळ पोहोचण्यात यशस्वी झाला, ही बाब सुरक्षेतील एक मोठी चूक (lapse) म्हणून पाहिली जात आहे..सुरक्षाव्यवस्थेचे अपयशकॅबिनेट मंत्री सतीश शर्मा यांनी या घटनेला स्पष्टपणे सुरक्षाव्यवस्थेचे अपयश असे संबोधले आहे. देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या जम्मू पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहेत. आरोपी कमल सिंग हा सध्या पोलीस कोठडीत असून, त्याची कसून चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.