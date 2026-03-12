देश

Farooq Abdullah Attack : फारूख अब्दुल्लांवर हल्ला करणारा कमल सिंग कोण आहे, कशामुळे झाडली गोळी ? सांगितले धक्कादायक कारण

Kamal Singh Jamwal : फारूक अब्दुल्ला बालंबाल बचावले आणि उपस्थित लोकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.आरोपीची ओळख कमल सिंग जमवाल (६१) अशी असून तो जम्मूच्या पुरानी मंडी भागातील व्यापारी आहे.
Security personnel and guests overpower the accused after an attempted shooting targeting Farooq Abdullah at a wedding function in Jammu’s Royal Park Resort.

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्यावर एका विवाहसोहळ्या दरम्यान गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात के बालंबाल बचावले असून, ही घटना जम्मूच्या 'ग्रेटर कैलाश' भागात असलेल्या 'रॉयल ​​पार्क रिसॉर्ट' येथे घडली.

