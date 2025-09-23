देश

Farooq Abdullah: पंतप्रधानांचे राष्ट्राला उद्देशून भाषण: फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर विषयावर चर्चा न झाल्याचे खंत

Jammu Kashmir: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात जम्मू काश्‍मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात मुद्दा मांडावयास हवा होता, असे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटले.
