Farsawale Baba: कोण होते 'फरसा वाले बाबा'? त्यांच्या ४०० गायींचं काय होणार? योगी सरकारने घेतला मोठा निर्णय, दोषींवर कारवाई

देश: मथुरेतील कोसीकलां येथे अपघातात प्राण गमावलेले गोरक्षक चंद्रशेखर महाराज उर्फ 'फरसा वाले बाबा' यांच्या निधनाने संपूर्ण ब्रजमंडळ शोकाकुल झाले आहे. ज्या ४०० गायींची बाबांनी पोटच्या मुलाप्रमाणे सेवा केली, त्यांच्या भविष्याबद्दल निर्माण झालेली चिंता आता प्रशासनाने दूर केली आहे.शनिवारी बाबांचे पार्थिव बरसाना येथील त्यांच्या तपोभूमीवर पोहोचले तेव्हा तेथील वातावरण अत्यंत विरघळणारे होते. विशेष म्हणजे, ज्या गायींसाठी बाबांनी आयुष्य वेचले, त्याच गोवंशाच्या साक्षीनं त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणाआंदोलक गोभक्त आणि बाबांच्या समर्थकांशी चर्चा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह यांनी काही ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केले. अजनौंख येथील गोशाळेत बाबांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ एक भव्य समाधी स्थळ उभारले जाईल. गोशाळेच्या सुरक्षिततेसाठी तेथे एक नवीन पोलीस चौकी स्थापन केली जाईल, ज्याला 'फरसा वाले बाबा' यांचे नाव दिले जाईल. गोरक्षकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना प्राधान्याने शस्त्र परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. गोशाळेतील ४०० गायींच्या चारा-पाण्याची आणि देखभालीची जबाबदारी सध्या स्थानिक प्रशासन (SDM आणि BDO) पार पाडेल..बरसानात कडकडीत बंदबाबांच्या सन्मानार्थ बरसाना व्यापार मंडळाने पुकारलेल्या आवाहनानंतर संपूर्ण बाजारपेठ स्वतःहून बंद ठेवण्यात आली. व्यापाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून या थोर संत आणि गोरक्षकाला श्रद्धांजली वाहिली. परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे..संत समाजात संतापाची लाटवृंदावनमधील संतांनी या घटनेला केवळ 'अपघात' मानण्यास नकार दिला आहे. धर्म रक्षा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड आणि प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संतांच्या मते, हा गोतस्करांचा कट असू शकतो, त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अन्यथा मोठे आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे..प्रशासन 'हाय अलर्ट'वरईदच्या मुहूर्तावर ही घटना घडल्याने आणि सोशल मीडियावर अफवा पसरण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौहून थेट परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. इंटेलिजन्स युनिट आणि सायबर सेल प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत..अयोध्येपासून मथुरेपर्यंत 'फरसा वाले बाबा' यांच्या बलिदानाची चर्चा असून, त्यांच्या गोशाळेतील ४०० गायींना आता प्रशासनाचे कवच मिळाले आहे.