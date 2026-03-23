देश

Farsawale Baba: कोण होते 'फरसा वाले बाबा'? त्यांच्या ४०० गायींचं काय होणार? योगी सरकारने घेतला मोठा निर्णय, दोषींवर कारवाई

Farsawale Baba Passes Away in Tragic Accident: मथुरेतील ‘फरसा वाले बाबा’ चंद्रशेखर महाराज यांच्या निधनानंतर त्यांच्या ४०० गायींची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे. बाबांच्या स्मृतीसाठी भव्य समाधी आणि पोलीस चौकी उभारली जाणार.
Farsawale Baba

Farsawale Baba

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देश: मथुरेतील कोसीकलां येथे अपघातात प्राण गमावलेले गोरक्षक चंद्रशेखर महाराज उर्फ 'फरसा वाले बाबा' यांच्या निधनाने संपूर्ण ब्रजमंडळ शोकाकुल झाले आहे. ज्या ४०० गायींची बाबांनी पोटच्या मुलाप्रमाणे सेवा केली, त्यांच्या भविष्याबद्दल निर्माण झालेली चिंता आता प्रशासनाने दूर केली आहे.

शनिवारी बाबांचे पार्थिव बरसाना येथील त्यांच्या तपोभूमीवर पोहोचले तेव्हा तेथील वातावरण अत्यंत विरघळणारे होते. विशेष म्हणजे, ज्या गायींसाठी बाबांनी आयुष्य वेचले, त्याच गोवंशाच्या साक्षीनं त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh

