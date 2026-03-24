Farsawale Baba Death: गोरक्षकांना मिळणार 'शस्त्र परवाना' आणि विशेष सुरक्षा कवच; काय आहे योगींचा गोतस्करांविरुद्ध 'सीक्रेट' मास्टरप्लॅन?

देश: मथुरेत 'फरसा वाले बाबा' यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर निर्माण झालेला तणाव पाहता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. गोवंश संरक्षण आणि गोतस्करी रोखण्यासाठी आता उत्तर प्रदेश सरकारने गोरक्षकांसोबत मिळून एक विशेष 'अँटी-तस्करी' (Anti-Smuggling) प्लॅन तयार केला आहे.. मंगळवारी मथुरेतील गोवर्धनसह सर्वच तालुक्यांमध्ये एसडीएम (SDM) आणि पोलीस प्रशासनाने हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रीय भगवा दल आणि स्थानिक गोसेवकांशी थेट संवाद साधला. या बैठकीचा मुख्य उद्देश गोतस्करीला पूर्णपणे 'फुल स्टॉप' लावणे हा आहे..प्रशासनाचा 'सीक्रेट' ॲक्शन प्लॅनगोवर्धनच्या एसडीएम प्राजक्ता त्रिपाठी यांनी गोसेवकांशी चर्चा करून एक गुप्त कृती आराखडा तयार केला आहे. यात गोवंशाशी संबंधित कोणत्याही संशयास्पद हालचालीची माहिती थेट प्रशासनाला देण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवली जाईल.ज्या मार्गांवरून गोतस्करी होण्याची शक्यता जास्त आहे, अशा संवेदनशील रस्त्यांवर पोलिसांची गस्त दुप्पट केली जाणार आहे. तस्करांना पकडण्यासाठी गोरक्षकांच्या स्थानिक नेटवर्कचा 'खबऱ्या' म्हणून वापर केला जाईल. आजारी किंवा जखमी गोवंशाला तातडीने उपचार मिळण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली जातील..गोरक्षकांना मिळणार 'शस्त्र परवाना'गोरक्षक आपला जीव धोक्यात घालून तस्करांचा पाठलाग करतात, हे लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. जे गोरक्षक पात्र (Eligible) असतील, त्यांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना (Arms License) देण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने राबवली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे..अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहनफरसा वाले बाबांच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरत आहेत. प्रशासनाने आवाहन केले आहे की:१. कोणत्याही माहितीची खात्री केल्याशिवाय ती सोशल मीडियावर पोस्ट करू नका.२. कायद्याचा मान राखून प्रशासनाला सहकार्य करा.३. संशयास्पद वाहन दिसल्यास स्वतः कायदा हातात न घेता पोलिसांना कळवा..मथुरेत मोठी हालचाल का?बाबांच्या मृत्यूनंतर भाविकांमध्ये मोठा रोष आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा संकल्प आहे की, राज्यात गोसेवा करताना कोणत्याही गोसेवकाच्या वाटेत अडथळा येऊ नये. म्हणूनच मथुरेचे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थिती हाताळत आहेत.मथुरेत या नवीन प्लॅनची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, पोलीस प्रशासन आणि गोरक्षक आता खांद्याला खांदा लावून गोवंशाच्या रक्षणासाठी सज्ज झाले आहेत..