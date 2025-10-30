देश

Vehicle Verification: फास्टॅगनंतर आता ‘केवायव्ही’चे पिल्लू; टोलनाक्यांवर वाहने रोखल्याच्या तक्रारी

What is KYV and Why It’s Mandatory for Fastag Users: फास्टॅगचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता वाहनांचे ‘नो युअर व्हेईकल’ (केवायव्ही) बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली असून, आता काही टोल नाक्यांवर वाहनचालक आणि टोलनाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाच्या घटना घडत आहेत.
Vehicle Verification

Vehicle Verification

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : फास्टॅगचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता वाहनांचे ‘नो युअर व्हेईकल’ (केवायव्ही) बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली असून, आता काही टोल नाक्यांवर वाहनचालक आणि टोलनाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाच्या घटना घडत आहेत.

Loading content, please wait...
Vehicle
Trasport
Truck
Verification

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com