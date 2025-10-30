Vehicle Verification: फास्टॅगनंतर आता ‘केवायव्ही’चे पिल्लू; टोलनाक्यांवर वाहने रोखल्याच्या तक्रारी

नवी दिल्ली : फास्टॅगचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता वाहनांचे ‘नो युअर व्हेईकल’ (केवायव्ही) बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली असून, आता काही टोल नाक्यांवर वाहनचालक आणि टोलनाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाच्या घटना घडत आहेत..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) मदतीने हा उपक्रम सुरू केला आहे. देशातील सर्व महामार्गांवरील वाहतूक कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय अखंड सुरू ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येते. ‘एनपीसीआय’च्या सूचनेनुसार, सर्व फास्टॅगना केवायव्ही करणे बंधनकारक आहे. यातून फास्टॅगला वाहनांचा नोंदणी क्रमांक आणि चेसी क्रमांक जोडला जाईल. त्यातून ‘वन वेहिकल, वन टॅग’ हे सूत्र पाळता येईल आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुने फास्टॅग बदलण्यात येणार आहेत..काय आहे ‘केवायव्ही’?फास्टॅगशी संबंधित तक्रारी कमी करण्यासाठी आणि ही प्रणाली अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) ‘केवायव्ही’ सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये गाडी, वाहनमालक आणि जोडलेल्या बँक खात्याची माहिती एकत्रित असेल. पुढील चार ते पाच वर्षांमध्ये चारपदरी किंवा त्यापेक्षा मोठ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर ही प्रणाली लागू करण्याचे नियोजन आहे..‘केवायव्ही’ कशासाठी?जारी करण्यात आलेला फास्टॅग योग्य वाहनावर अचूक क्रमांकासह आहे, याची खात्री या प्रक्रियेत करण्यात येते.यामध्ये फास्टॅग समोरच्या काचेवर असल्याची खात्री पटविण्यात येणार.या प्रक्रियेमध्ये वाहनाची समोरची बाजू, नंबरप्लेट आणि फास्टॅग यांचा फोटो असेल. तसेच, वाहनांच्या आतील छायाचित्रांमधून फास्टॅगचा क्रमांकही दिसून येईल..फास्टॅगबाबतच्या तक्रारीवाहनचालकांकडून एखाद्या वाहनाचा फास्टॅग दुसऱ्याच वाहनांना लावण्यात येतो.गाडी विकल्यानंतरही फास्टॅग जुन्याच मालकाच्या नावावर कायम राहतोबनावट फास्टॅग तयार करून लावण्यात येतातटोल वाचविण्यासाठी कारचे फास्टॅग ट्रकला लावण्यासारखे गैरप्रकार सुरू होते.केवायव्ही’ला तीन वर्षांची मुदतसध्याच्या नियमानुसार, ‘केवायव्ही’ची मुदत तीन वर्षांची असून, दर तीन वर्षांनी ‘केवायव्ही’चे नूतनीकरण करावे लागणार. त्यासाठी वाहनचालकांना वाहनांची छायाचित्रे पुन्हा अपलोड करावी लागणार..Diwali cyber scams: दिवाळीच्या प्रकाशात सायबर गुन्ह्यांवर मात!.वाहनचालकांमध्ये तीव्र संताप‘केवायव्ही’च्या प्रक्रियेविषयी जनजागृतीच झाली नाही, अशा तक्रारी वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही त्याविषयी माहिती देण्यात आली नाही. अचानक टोलनाक्यांवर वाहनांना थांबविण्यात येत आहे आणि फास्टॅग चालत नसल्यामुळे जास्त शुल्क भरावे लागत आहे, अशा तक्रारी अनेक वाहनचालकांनी सोशल मीडियावरील तक्रारीमध्ये केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.