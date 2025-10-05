Fastag : फास्टॅग नाही किंवा पुरेसा बॅलन्स नाही, काळजी करू नका; UPI द्वारे देऊ शकता टोलचे पैसे  

Fastag Not Working? Pay Toll Penalty via UPI : सणासुदीच्या काळाचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने टोल संदर्भात नवा नियम जारी केला आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिवाळीच्या निमित्ताने सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आता वाहनांमध्ये फास्टॅग नसल्यास किंवा त्यात पुरेसा बॅलन्स नसल्यास काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. .लोक यूपीआयद्वारे पेमेंट केल्यास फक्त सव्वा पट टोल शुल्क द्यावे लागेल. सध्या अशा परिस्थितीत वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली आहे. .जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जर वाहनचालकांकडे फास्टॅग नसेल किंवा त्यात बॅलन्स नसेल, आणि त्यांनी यूपीआय (एकल पेमेंट प्रणाली) चा वापर करून टोल शुल्क भरले, तर त्यांना फक्त सव्वा पट (१.२५ पट) रक्कमच भरावी लागेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या श्रेणीसाठी टोल शुल्क १०० रुपये असल्यास, आणि वाहन फास्टॅगशिवाय किंवा न वापरण्यायोग्य फास्टॅगसह टोल प्लाझावर पोहोचल्यास, वाहनचालकाला सामान्यतः रोख २०० रुपये भरावे लागतात. .परंतु, जर त्यांनी यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय निवडला, तर त्यांना फक्त १२५ रुपये भरावे लागतील. तसेच, टोल प्लाझा ओलांडताना इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्यास आणि फास्टॅगमार्फत शुल्क वसूल करता न आल्यास, अशा वाहनाला कोणतेही टोल शुल्क न भरता प्लाझा पार करू दिले जाईल आणि त्यांना शून्य व्यवहाराची पावती दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.