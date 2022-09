यूपीमध्ये भीषण अपघात; ट्रॅक्टर ट्रॉली पलटल्यानं ९ जणांचा मृत्यू

By

लखनऊ : ट्रॅक्टर ट्रॉली पण्यानं भरलेल्या तळ्यात उलटल्यानं ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना उत्तर प्रदेशात घडली आहे. या ट्रॉलीमधून ४६ जण प्रवास करत होते. यापैकी ३४ जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. (Fatal accident in Uttar Pradesh 9 people died after tractor trolley overturned in Pond)

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये हा भीषण अपघात घडला असून या ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून ४६ लोक प्रवास करत होते. एका तळ्याजवळून जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ट्रॅक्टरची ट्रॉली थेट तळ्यात कोसळी. यामध्ये ९ जणांचा जगीच मृत्यू झाला. तर ३४ जणांना या तळ्यातून बाहेर काढण्यात यश आलं.

हेही वाचा: Nepal : माऊंट मनास्लूवर हिमस्खलन; दोन गिर्यारोहकांचा मृत्यू, १० जण अडकले

दरम्यान, स्टेट डिझास्टर रिलिफ फोर्सची (SDRF) टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून बचाव कार्य सुरु करण्यात आलं आहे. या अपघातातील जखमींना इटाऊंजा इथल्या सरकारी दवाखान्यात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती जिल्हा न्यायदंडाधिकारी सुर्यपाल गंगवार यांनी दिली.