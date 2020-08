'बाप' नावाचा माणूस सोशल मीडियावर व्हायरल...

मांडू (मध्य प्रदेश): एका व्यक्तीने आपल्या मुलाला परिक्षेच्या ठिकाणी पोहचविण्यासाठी सायकलवरून बसवून तब्बल 105 किलोमीटरचे अंतर पार केले. दोघांचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, वडिलांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले छायाचित्र पाहिल्यानंतर वडिलांची हिंमत आणि जिद्दीची कल्पना येते. मुलाला दहावीच्या परिक्षा देता यावी यासाठी वडिलांनी १०५ किलोमीटरचे अंतर सायकलने पार केले आहे. सायकलवर मुलासह खाण्याच्या वस्तूही आहेत. एवढे वजन घेऊन त्यांनी मोठा टप्पा पार केला.

This is the reality of transportation during this pandemic ...#पोखरियाल_मुँह_तो_खोलो pic.twitter.com/OsuObs6qwV

