VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण

Viral Father–Daughter Cycling Moment Wins the Internet : बाप–मुलीचा सायकलवरील निरागस आणि गोंडस क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यांच्या आनंदाने लोक भावूक झाले असून हा व्हिडिओ लाखो वेळा पाहिला गेलाय.
Father–Daughter Cycling Video Viral : बाप–लेकीचं नातं हे जगातील सर्वात सुंदर नात्यांपैकी एक आहे. हे नातं जेव्हा कॅमेऱ्यात कैद होतं, तेव्हा ते लाखो लोकांची मनं जिंकतं. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जो पाहताच लोकांना चित्रपटातील एखाद्या सुंदर दृश्याची आठवण होत आहे.

