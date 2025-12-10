VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण

Father–Daughter Cycling Video Viral : बाप–लेकीचं नातं हे जगातील सर्वात सुंदर नात्यांपैकी एक आहे. हे नातं जेव्हा कॅमेऱ्यात कैद होतं, तेव्हा ते लाखो लोकांची मनं जिंकतं. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जो पाहताच लोकांना चित्रपटातील एखाद्या सुंदर दृश्याची आठवण होत आहे..या व्हिडिओमध्ये एक वडील आपल्या छोट्या मुलीला सायकलवरून शाळेत घेऊन जाताना दिसत आहेत. प्रवासादरम्यान दोघांच्याही चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत आहे. वडिलांच्या खांद्यावर बसलेली मुलगी सतत हसत, कधी हातपाय हलवत मजा करताना दिसतेय, तर वडीलही तिच्याकडे पाहून हसत सायकल चालवत आहेत. हा निरागस क्षण पाहून अनेकजण भावूक झाले आहेत..VIDEO : सोनं मागवलं, पण पॅकेटमध्ये निघालं 1 रुपयाचं नाणं! 'स्विगी ऑर्डर'ने उडाली खळबळ, ऑनलाइन फसवणुकीचा नवा प्रकार?.बाप–लेकीचा व्हिडिओ व्हायरलशेअर झालेल्या या व्हिडिओमध्ये वडील आणि मुलीतील निरागस केमिस्ट्री मनाला स्पर्श करून जात आहे. हा क्षण लक्षवेधी ठरत असून मुलगी हातपाय हलवत जणू सायकलसोबत धावत असल्याचं दिसत आहे. हे पाहून वडीलही मनापासून हसताना दिसत आहेत. हा छोटासा प्रवास दोघांसाठी सुंदर आठवण बनवून गेला आहे..मनाला मोहून टाकणारा क्षणहा मनाला मोहून टाकणारा क्षण एका बसमधून जात असलेल्या व्यक्तीने पाहिला आणि लगेच आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला. त्याने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि काही तासांतच तो व्हायरल झाला. हजारोंनी या प्रेमळ जोडगळीचं कौतुक केलं. अनेकांनी लिहिलं की, 'ते त्यांच्या छोट्या जगात खूप आनंदी दिसत आहेत.'.VIDEO : 'देव कोणत्या रूपात भेटेल, सांगता येत नाही…'; मंदिराबाहेर बसलेला कुत्रा देतोय 'आशीर्वाद', पाहा मनाला भिडणारा व्हिडिओ.व्हिडिओला लाखोंची पसंतीहा व्हिडिओ राकेश कुमार वर्मा या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून पोस्ट करण्यात आला असून तो आतापर्यंत दहा लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. हजारो कमेंट्समधून लोकांनी आपले अनुभव, भावना आणि कौतुक व्यक्त केले आहे..एका वापरकर्त्यानं (युजर्स) लिहिलंय, “मी हे वडील दररोज मुलीला शाळेत सोडताना पाहतोय; ते खूप चांगले व्यक्ती आहेत.” तर दुसऱ्यानं, “रस्त्यावर सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.” अशी कमेंट केलीये. अनेकांनी म्हटलंय, की हा व्हिडिओ पाहताच त्यांचा दिवस सुंदर बनला आणि अशाच क्षणांसाठी ते इंटरनेट वापरत असल्याचं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.