हाथरस पीडितेचे कुटुंबीय पडले आजारी; वडिलांचा रुग्णालयात जाण्यास नकार

नवी दिल्ली- सोमवारी हाथरस पीडितेचे कुटुंबीय अलाहाबाद हाय कोर्टासमोर उपस्थित झाले होते. त्यानंतर आपल्या बुलगाडी गावात आल्यापासून त्यांची प्रकृती ठिक नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. पीडितेची आई, कुटुंबातील इतर दोन सदस्यांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आले आहे. पण पीडितेच्या वडिलांनी रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला असल्याचं कळत आहे.

Mother of #HathrasIncident's victim taken to hospital. She is being accompanied by two of her family members.

Hathras Chief Medical Officer visited the victim's residence after the victim's father who is also not well declined to go to hospital. https://t.co/dGQT4mwNjn pic.twitter.com/mUjoacpp4P

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2020