Belgaum Accident: अनोळखी वाहनाची दुचाकीला धडक, बापलेकाचा मृत्यू; मुलाच्या अंत्यसंस्कारावेळी वडिलांचं रुग्णालयात निधन

खानापूर: बेळगावला कामानिमित्त जात असलेल्या वडील-मुलगा यांच्या दुचाकीला अनोळखी वाहनाने धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मुलाचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी वडिलांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर लक्केबैल गावावर शोककळा पसरली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सोमवारी (ता. ७) सकाळी सुमारे सातच्या सुमारास खानापूर तालुक्यातील लोकोळी क्रॉस-तोपिनकट्टी रस्त्यावर हा अपघात झाला. या अपघातात पुंडलिक अशोक नांदूरकर (वय २७, रा. लक्केबैल) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याचे वडील अशोक नांदूरकर (वय ६०) हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुंडलिक व अशोक नांदूरकर हे दोघे दुचाकीवरून (केए-२२, एचएस-४१२९) तोपिनकट्टीमार्गे बेळगावला कामानिमित्त जात होते. यावेळी समोरून लोकोळी क्रॉस येथे अनोळखी टेंपोने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर टेंपोचालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती मिळाली. अपघातात पुंडलिक याच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी अशोक नांदूरकर यांना नागरिकांनी तातडीने उपचारासाठी हलविले. .त्यांना बेळगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र, गंभीर दुखापतीमुळे उपचार सुरू असतानाच दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. पुंडलिक हा उद्यमबाग परिसरात कामाला जात होता; तर त्याचे वडील गवंडी काम करीत असल्याचे समजते. याप्रकरणी खानापूर पोलिस ठाण्यात अनोळखी वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक लालसाब गवंडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक ए. ओ. निरंजनस्वामी तपास करीत आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मुलाच्या अंत्यसंस्कारावेळीच वडिलांचे निधनपुंडलिक याचा मृतदेह खानापूर शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला होता. दुपारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नातेवाईक व ग्रामस्थांची अंत्यसंस्कारासाठी धावपळ सुरू असतानाच वडिलांचेही निधन झाल्याची माहिती नागरिकांना समजली. रात्री उशिरा वडील-मुलग्यावर अंत्यसंस्कार झाले. श्रावण सोमवार तसेच गणेशोत्सवाच्या तोंडावर भीषण अपघात झाल्यामुळे हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.