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FDA Food Complaint: खराब अन्न मिळालं? आता QR कोड स्कॅन करा, फोटो-व्हिडिओसह तक्रार करा, FDA चा मोठा निर्णय, नेमकी सुविधा काय?

FDA Introduces QR Code-Based Complaint Service: रेस्टॉरंटमध्ये दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या किंवा भेसळयुक्त अन्नाबद्दलच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एफएसडीएने क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल तक्रार सेवा सुरू केली आहे.
Maharashtra FDA food and drugs complaint QR code facility

Maharashtra FDA food and drugs complaint QR code

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्नाटक सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद करण्यासाठी क्यूआर कोड-आधारित तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. हा उपक्रम सेंटर फॉर ई-गव्हर्नन्सच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आला आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिक आणि ग्राहक क्यूआर कोड स्कॅन करून औषध आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित तक्रारी सहजपणे नोंदवू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिची चौकशी, देखरेख आणि निराकरण प्रक्रिया देखील ऑनलाइन केली जाईल.

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