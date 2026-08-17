FDA Food Complaint: खराब अन्न मिळालं? आता QR कोड स्कॅन करा, फोटो-व्हिडिओसह तक्रार करा, FDA चा मोठा निर्णय, नेमकी सुविधा काय?

कर्नाटक सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद करण्यासाठी क्यूआर कोड-आधारित तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. हा उपक्रम सेंटर फॉर ई-गव्हर्नन्सच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आला आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिक आणि ग्राहक क्यूआर कोड स्कॅन करून औषध आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित तक्रारी सहजपणे नोंदवू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिची चौकशी, देखरेख आणि निराकरण प्रक्रिया देखील ऑनलाइन केली जाईल..नागरिक औषधाचे दुष्परिणाम, औषधांसाठी जास्त पैसे आकारणे किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारणे, फार्मसी सेवांशी संबंधित तक्रारी, मुदत संपलेल्या औषधांची विक्री इतर औषध-संबंधित नियामक तक्रारी नोंदवू शकतात. क्यूआर प्रणालीमुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ आणि इतर खाद्य आस्थापनांविरुद्ध तक्रारी करता येतील, ज्यामध्ये अस्वच्छता, कृत्रिम खाद्य रंगांचा वापर आणि अन्न सुरक्षेच्या इतर समस्यांविषयीच्या तक्रारींचा समावेश असेल..Nagpanchami 2026: श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा दुग्धशर्करा योग; वैद्यनाथ धामात भक्तांचा महापूर; १० किमी रांगेचा video viral.विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली पारदर्शकता वाढवेल, तक्रारींना वेळेवर प्रतिसाद सुनिश्चित करेल आणि अधिकाऱ्यांकडून देखरेख सुलभ करेल. डी-फार्मा विद्यार्थ्यांसाठी ई-मार्क कार्ड आणि डी-फार्मसी धारकांसाठी ई-प्रमाणपत्रे यांसारख्या डिजिटल सेवा देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी किंवा भेसळीची तक्रार करण्यासाठी, तुम्ही 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा पोर्टलला भेट देऊ शकता. तुम्ही FSSAI शी त्यांच्या टोल-फ्री क्रमांक 1800112100 किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक 9868686868 वर देखील संपर्क साधू शकता. .तर दुसरीकडे बंगळूरुमधील पीजी, हॉस्टेल, हॉटेल, ढाबा आणि रेस्टॉरंट चालवणाऱ्यांसाठी समस्या वाढू शकतात. बंगळूरु पूर्व शहर महानगरपालिकेने शहरातील सुरक्षा, स्वच्छता आणि अन्न स्वच्छतेबाबत मोठ्या प्रमाणावर तपासणी मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत, अधिकाऱ्यांची पथके पीजी आणि हॉस्टेलपासून ते हॉटेल, ढाबा आणि रेस्टॉरंटपर्यंत सर्वांची तपासणी करतील. कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .Nagpanchami 2026: नागराज आजही करतात मंदिराचे रक्षण;अनोख्या नैवेद्याची प्राचीन परंपरा, दर्शनाने कालसर्प दोषातून मुक्ती.विशेष बाब म्हणजे, केवळ अन्नाच्या गुणवत्तेचीच तपासणी केली जाणार नाही, तर इमारतीची सुरक्षा, अग्निसुरक्षा, पाणी, शौचालये, कचरा आणि बेकायदेशीर बांधकाम यांचीही तपासणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, जर कोणतेही पीजी किंवा हॉटेल नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळले, तर कारवाई केवळ दंडापुरती मर्यादित राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.