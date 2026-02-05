देश

Rahul Gandhi : घाबरल्यामुळेच मोदींची संसदेकडे पाठ; जबाबदारीपासून पळ काढल्याचाही आरोप

राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उत्तर देता आले नाही. आता उद्या ते उत्तर देतील. यावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना लक्ष्य केले.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून सुरू असलेल्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आज उत्तर देता आले नाही. आता उद्या (ता. ५) ते उत्तर देतील. यावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना लक्ष्य केले.

