Rahul Gandhi : घाबरल्यामुळेच मोदींची संसदेकडे पाठ; जबाबदारीपासून पळ काढल्याचाही आरोप

नवी दिल्ली - माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून सुरू असलेल्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आज उत्तर देता आले नाही. आता उद्या (ता. ५) ते उत्तर देतील. यावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना लक्ष्य केले..'घाबरल्यामुळेच पंतप्रधानांनी सभागृहात येण्याचे टाळले,' असा आरोप त्यांनी केला. तत्पूर्वी राहुल यांनी नरवणेंच्या पुस्तकाची प्रत संसदेत आणली होती. हे पुस्तक पंतप्रधानांना हातात देणार असल्याचे जाहीर केले होते.राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राहुल गांधींनी माजी लष्करप्रमुख नरवणेंच्या पुस्तकाचा दाखला देत चीनच्या आक्रमकतेविरुद्ध सरकारवर टीका केली. मात्र, हे पुस्तक प्रकाशितच झाले नसल्याने त्यातील दाखला देता येणार नाही, असा आक्षेप सरकारतर्फे नोंदविण्यात आला होता..तसेच पीठासीन अधिकाऱ्यांनीही नियम ३४९ (१) चा हवाला देत राहुल गांधींना बोलण्यापासून रोखले होते. त्यापार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी आज या पुस्तकाची प्रतच संसदेत सोबत आणली होती.लोकसभेचे कामकाज गोंधळामुळे तहकूब झाल्यानंतर संसद भवनाच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, 'पंतप्रधान मोदी लोकसभेत येण्याचे धाडस दाखवतील असे वाटत नाही. पंतप्रधान आल्यानंतर त्यांना हे पुस्तक हातात दिले जाईल, जेणे करून ते पुस्तक वाचतील आणि देशाला सत्य समजेल. देशातील प्रत्येक तरुणाने नरवणे यांचे हे पुस्तक वाचायला हवे..त्यात त्यांनी लडाख संदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे. या पुस्तकातील मजकूर उद्धृत करता येणार नाही असे मला सांगण्यात आले. मात्र 'जो उचित समझो वो करो'. हे पंतप्रधानांनी म्हटले हाच मुख्य मुद्दा आहे.''जे योग्य असेल ते करा'राहुल गांधी म्हणाले की, चिनी रणगाडे कैलास रेंजपर्यंत पोहोचल्यानंतर तत्कालीन लष्करप्रमुख नरवणेंनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र त्यांना उत्तर मिळाले नाही. राजनाथसिंह यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठांकडे विचारणा करणार असल्याचे सांगितले..मात्र, चिनी सैन्यावर परवानगीशिवाय गोळीबार करू नये, असा या वरिष्ठांचा आदेश होता. जनरल नरवणे आणि आपले सैनिक भारतीय हद्दीत शिरलेल्या चीनी रणगाड्यांवर गोळीबार करू इच्छित होते. त्यावर 'जो उचित समझो वो करो' (जे योग्य असेल ते करा) असा संदेश नरेंद्र मोदींनी पाठवला.याचा अर्थ असा की नरेंद्र मोदी यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. ''हेच सत्य संसदेत बोलण्यापासून मला अडवले जात आहे. देश प्रश्न विचारतो आहे आणि सरकार उत्तर देण्यापासून पळ काढत आहे,' असाही आरोप राहुल गांधींनी केला.