देश

Modi Government : पोलिसांच्या दडपशाही आड भयभीत मोदी सरकार

आपण सर्वात लोकप्रिय नेता असल्याची घमेंड मिरविणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार इतके भयभीत झाले आहे, की स्वतः व सरकारला वाचविण्यासाठी त्यांना उठता बसता पोलीसांची मदत घ्यावी लागत आहे.
narendra modi

narendra modi

esakal

विजय नाईक
Updated on

नवी दिल्ली - जगातील तथाकथित सर्वात मोठा राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष व स्वतःची छाती बडवत आपण सर्वात लोकप्रिय नेता असल्याची घमेंड मिरविणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार इतके भयभीत झाले आहे, की स्वतः व सरकारला वाचविण्यासाठी त्यांना उठता बसता पोलीसांची मदत घ्यावी लागत आहे.

Loading content, please wait...
police
Modi Government
PM Narendra Modi
Vote
Opposition
resignation
Gyanesh Kumar controversy
Theft
Marathi News Esakal
www.esakal.com