Modi Government : पोलिसांच्या दडपशाही आड भयभीत मोदी सरकार

नवी दिल्ली - जगातील तथाकथित सर्वात मोठा राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष व स्वतःची छाती बडवत आपण सर्वात लोकप्रिय नेता असल्याची घमेंड मिरविणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार इतके भयभीत झाले आहे, की स्वतः व सरकारला वाचविण्यासाठी त्यांना उठता बसता पोलीसांची मदत घ्यावी लागत आहे..व्होट चोरीच्या विषयावरून व मुख्य निव़डणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यांवरून देशात जे वादळ उठले, त्याला थोपविण्यासाठी अनेक राज्यात विरोधक व काक्रोच जनता पक्षाच्या पेटलेल्या आंदोलनाला चिरडून काढण्यासाठी मोदी-शहा त्यांचे ठरलेले साम दाम दंड भेद हेच चुकीचे धोरण राबवत आहे.गेल्या काही दिवसात दिल्लीला एखाद्या अभेद्य किल्ल्याचे स्वरूप आले असून, मोगलांच्या काळात शत्रूला थोपविण्यासांठी शहर व किल्ल्यांची नाकेबंदी केली जात असे, तशी दिल्लीची नाकेबंदी मोदी गेली काही दिवस करीत आहेत. २० फेब्रुवारी रोजी जंतरमंतर येथे सीजेपीने केलेल्या आंदोलनाच्या वेळीही त्याच्या परिसरात इंटरनेट बंद, रस्ते बंद, मेट्रो बंद, दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वे बंद व सीमा बंद हेच धोरण सरकारने अवलंबिले होते..तेव्हा, नीट परिक्षेतील घोटाळ्यावरून शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली होती व अखेर प्रधान यांना राजनामा द्यावा लागला. पण गेल्या चार महिन्यात निवडणूक आयोग व त्याचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांनी मोदी-शहांना खूष करण्यासाठी एसआयआर राबवून निवडणुकात जो सावळा गोंधळ घातला.त्यामुळे लोकशाहीच धोक्यात येऊन आंदोलकांनी पाऊल टाकले नाही, तर विधानसभेच्या पुढील वर्षी येणाऱ्या व २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकात सत्तेत टिकून राहाण्यासाठी सरकार निर्लज्जपणे त्याचीच पुनरावृत्ती करील, याची खात्री पटल्याने आंदोलनाला तीव्र धार आली. मोदी सरकारचा प्राण ज्ञानेश कुमार यांच्या कंठात अडकलेला आहे, म्हणूनच त्यांना वाचविण्यासाठी सरकार आटापीटा करीत आहे, हे आता सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे..आज प्रसिद्ध झालेल्या दैनिकातून सरकार प्रणित दिल्ली बंदचे वृत्त पहिल्याच पानावर देण्यात आले असून, आंदोलन मोडून काढण्यासाठी तब्बल ३५ हजार पोलीस व निमलष्करी दलांची तैनात केली. या आंदोलनात भाग घेण्यासाठी २० हजार आंदोलक येतील, असा पोलिसांचा अंदाज असल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी व त्यांना जंतरमंतर येथे प्रवेशबंदी करण्यासासाठी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात ३० ते ३५ ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आल्या.४५ ते पन्नास मेट्रोस्टेशन्स बंद करून दिल्लीकडे येणार्या शंभरावर अधिक रेल्वेगाड्यांना त्या जिथं आहेत, तिथं थांबण्याचे आदेश देण्यात आले. जंतरमंतरपासून चार कि.मी. परिसरात अंतरजालबंदी, मोबाईल फोन्स वापरता येऊ नये म्हणून जॅमर्स लावण्यात आलेत. पोलीस आंदोलकांची धरपकड करीत असून, दुपारपर्यंत सुमारे सहाशे आंदोलकांना अटक करण्यात आली. त्यांची रवानगी करण्यासाठी ३० ते ३५ स्थानबद्धता केंद्रात करण्यात आली. सातशे दारूविक्री केंद्रे बंद असे उपाय केले आहेत. देशाच्या राजधानीला त्यामुळे गॅरिसन सिटीचे स्वरूप आलयं..२०२०-२१ मध्ये केंद्राच्या तीन कृषिविषयक कायद्यांच्या विरोधात पंजाब व हरियानातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले होते, तेव्हा मोदी सरकारने त्यांना दिल्लीत आगेकूच करता येऊ नये, यासाठी चक्क खंदक खोदून वाहनांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर अणकुचीदार खिळ्यांची चादर घातली होती. त्या आंदोलनात सुमारे ७०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तथापि, मोदी वा शहा यांनी त्याविषयी सहानुभूतीचा एक शब्दही उच्चारला नाही. त्यांना चेचण्याचे त्यावेळचे धोरण आजही अधिक जोमाने सुरू आहे.प्रश्न आहे, तो दिल्लीला मोदी-शहा सरकार किती दिवस बंद ठेवणार याचा. दिल्ली व लागून असलेल्या हरियाना, उत्तर प्रदेश व राजस्तान या राज्यांच्या सीमांतर्गत शहरांची लोकसंख्या अडीच ते तीन कोटी झाली आहे. त्यातील एक ते दीड कोटी लोक कामकाज, नोकऱ्या, व्यवसाय यासाठी दिल्लीवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत..त्यांचे किती दिवस, किती हाल सरकार करणार? शिवाय, लोकशाहीतील आंदोलन करण्याचा, सरकारला धारेवर धरून प्रश्न विचारण्याचा हक्क किती दिवस काढून घेणार? अशाच प्रकारची शासनपदद्धती चीन व रशिया, इराण, उत्तर कोरिया व हुकूमशाही असलेल्या देशात आहे. सरकारचे धोरण पाहता, आपला देशही त्यांच्या रांगेत जाऊन बसणार काय, अशी दाट शंका घेण्यास वाव आहे.जंतरमंतरच्या पहिल्या आंदोलनात पेलेटगन्सचा, खिळे असलेल्या काठ्यांचा, शॉक लागेल अशा दंडुक्यांचा व दगडांचा वापर पोलिसांतर्फे करण्यात आला होता. त्यावेळी मोदी व शहा यांच्या त्या निष्ठुर धोरणबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना या दोघांनीही आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही. दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मतदार याद्यात प्रचंड गैरप्रकार करून भाजपने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियांना, पश्चिम बंगाल व दिल्ली आदी राज्यात सरकारे आणली..या प्रमेयालाच सर्वोच्च् न्यायालयासह अन्य न्यायालयात आता आव्हाने दिली जात असल्याने हे देशव्यापी आंदोलन संपुष्टात येणार नाही. देशाला वेळोवेळी उपदेश पाजणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ग्यानेश कुमार या चौघांना काँग्रेसचे नेते व संसदेतील विरोधी पक्षांचे नेते राहुल गांधी यांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत व घटनेचे उल्लंघन केल्याबाबत जबाबदार ठरविले आहे. इंडिया आघाडीतील सुमारे वीस राजकीय पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी आपले गाऱ्हाणे थेट राष्ट्रपतींपुढे मांडले आहे. चारशे वकील, नामवंत प्रशासक आदींनी मोदी-शहा व ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आवाज उठविला आहे, याकडे कुणालाही दुर्लक्ष करता येणार नाही.मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षात रोज पोलखोल (बिंग फुटत आहे) होत आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील कोट्यावधी रूपयांच्या चोरीपासून मोदी-शहा यांना पलायन करता येणार नाही.अब देखना है, के जेन- झी और विरोधीयोंके बाजूओमे दम कितना है!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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