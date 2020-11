VIDEO : हत्तीण पडली मोठ्या विहरीत; 16 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर काढलं बाहेर

ही घटना आहे तमिळनाडूतील. हत्तीचं एक मादी पिल्लू मोठ्या विहरीत पडल्याची घटना काल समोर आली होती. हत्ती हा प्राणी तसा वजनाने अवाढव्य. उंच अशा विहरीतून या प्राण्याला बाहेर काढण्याचं काम म्हणजे दिव्यच! तरीही या हत्तीणीला सहिसलामत पद्धतीने बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे.

या घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. व्हिडीओत स्पष्ट दिसत आहे की, हत्तीणीला बांधून तिला भल्यामोठ्या विहरीतून बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे.

Tamil Nadu: A female calf elephant falls down an open well in Panchapalli Village of Dharmapuri. Rescue operations underway. pic.twitter.com/da5E4Z1PWB

हत्तीण ज्या विहरीत पडली होती, ती इतकी मोठी होती की त्या हत्तीणीला त्या विहरीतून स्वत:हून बाहेर पडणे कदापी शक्य नव्हते. अशावेळी तिचे प्रयत्न असहाय्य होते. अयशस्वी प्रयत्नांनी काहीही साध्य होणार नाही, अशा विचित्र परिस्थितीत ती सापडली होती. अशावेळी तिचा जीव वाचवणे, आवश्यक होते. मानवी मदतीशिवाय ती प्राणाला मुकली असती, हे खरं. धर्मपुरी जिल्ह्यातील पंचपल्ली गावातील ही घटना.

#WATCH Tamil Nadu: The female elephant calf that fell down a well in Panchapalli Village of Dharmapuri district yesterday, was safely rescued last night after a 16-hour long rescue operation by Fire department officials. https://t.co/Vgs1foKgeR pic.twitter.com/mBWe3XkODP

— ANI (@ANI) November 20, 2020