फ्री स्टाईल हाणामारीचा व्हिडिओ व्हायरल...

सतना (मध्य प्रदेश): दोन महिला आणि वकिलांमधील फ्री स्टाईल हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'दोन महिला, नोटरी करणारा वकील आणि स्थानिकांमध्ये वाद निर्माण झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. यामुळे फ्री स्टाईल हाणामारीत कोण-कोणाला मारहाण करत होते, हे समजतच नव्हते. दोन महिलांमधील भांडणात वकील पडला आणि त्यानेही महिलेला बेदम मारहाण केली. युवकाने 3 ते 4 वेळा महिलेच्या कानशीलात लगावल्यानंतर धक्काबुक्की केली. दोन महिलांमधील भांडण सोडवण्याऐवजी ते टोकला गेले आणि लाथाबुक्क्या आणि हाणामारी झाली. यामध्ये युवतीला बेदम मारहाण झाली आहे.'

दरम्यान, संबंधित व्हिडिओ एएनआय या वृत्तसंस्थेने आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून शेअर केला आहे.

#WATCH MP: A scuffle breaks out between 2 women including a lawyer&a male lawyer in Satna y'day. ASP says "The brawl occurred between 2 women,a notarized lawyer&a local. They had differences from past&on that, the scuffle broke out. Case registered,further investigation underway" pic.twitter.com/FHhwIozG6r

— ANI (@ANI) January 22, 2020