Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी केले 'एफआयएच ज्युनियर हॉकी विश्वचषक ट्रॉफी'चे स्वागत; भारत तिसऱ्यांदा जिंकणार विजेतेपद?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी (१२ नोव्हेंबर) लखनऊमध्ये 'एफआयएच हॉकी पुरुष ज्युनियर विश्वचषक २०२५' (FIH Hockey Men's Junior World Cup 2025) च्या प्रतिष्ठित ट्रॉफीचे भव्य स्वागत केले. ही ट्रॉफी उत्तर प्रदेश आणि येथील नागरिकांसाठी गर्व आणि सन्मानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी विश्वचषकात भारतसह एकूण २४ संघ (टीम) सहभागी होणार आहेत..उत्तर प्रदेशातील हॉकीचा सुवर्ण इतिहासट्रॉफीचे उत्तर प्रदेशात आगमन होणे, हे राज्याच्या सुवर्ण हॉकी इतिहासाचे स्मरण करून देते, असे मुख्यमंत्री योगी म्हणाले..त्यांनी हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) यांचे स्मरण केले. ध्यानचंद यांचा जन्म उत्तर प्रदेशात झाला होता आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तीन ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदके जिंकली होती. राज्य सरकार मेरठमध्ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटीचे निर्माण करत आहे आणि या वर्षापासून त्याचे पहिले सत्र सुरू झाले आहे..केडी सिंग बाबू आणि इतर दिग्गजांना नमनमुख्यमंत्री योगी यांनी उत्तर प्रदेशात जन्मलेले महान हॉकीपटू केडी सिंग बाबू यांचाही उल्लेख केला. बाराबंकी येथील त्यांचे निवासस्थान आता स्मृती संग्रहालय (Museum) म्हणून विकसित केले जात आहे, जेणेकरून त्यांची देणगी नवीन पिढीला प्रेरणा देऊ शकेल..मुख्यमंत्री योगी यांनी पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित झालेले मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रवींद्र पाल, सय्यद अली, डॉ. आरपी सिंह, सुजित कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खांडेकर, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकिल, देवेश चौहान, एमपी सिंग, जगबीर सिंग, राहुल सिंग, विवेक सिंग, ललित उपाध्याय, दानिश मुतजबा, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव आणि प्रीती दुबे यांसारख्या खेळाडूंच्या योगदानाला आदराने आठवण केली..वर्तमान पिढीतील खेळाडूंचा सहभागमुख्यमंत्री म्हणाले की, आजच्या पिढीतील राजकुमार पाल, उत्तम सिंग, विष्णूकांत सिंग, मुमताज, साक्षी, ज्योती आणि पूर्णिमा हे खेळाडू भारतीय हॉकीच्या वरिष्ठ आणि ज्युनियर संघात निवडले जाऊन राज्याचा आणि देशाचा गौरव वाढवत आहेत..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.टूर्नामेंटची माहिती• आयोजन: एफआयएच हॉकी पुरुष ज्युनियर विश्वचषक २०२५ चे आयोजन २८ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०२५ दरम्यान चेन्नई आणि मदुरै (तमिळनाडू) येथे होणार आहे.• सहभाग: या स्पर्धेत प्रथमच २४ संघ सहभागी होणार आहेत.• भारताचे लक्ष्य: यजमान भारत, ज्याने २००१ आणि २०१६ मध्ये हा खिताब जिंकला होता, तो आता तिसऱ्यांदा आपल्या घरच्या मैदानावर विजेतेपद जिंकण्याचे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरेल..