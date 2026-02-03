देश

माघ मेळा संपला असं समजू नका! अद्याप एक मुख्य 'शाही स्नान' बाकी; जाणून घ्या शेवटची तारीख आणि मुहूर्त

Magh Mela last Holy Bath Muhurat: महाशिवरात्रीच्या दिवशी माघ मेळ्याचा अंतिम शाही स्नान
Magh Mela 2026: Last Sacred Shahi Snan Yet to Take Place

Magh Mela 2026: Last Sacred Shahi Snan Yet to Take Place

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

प्रयागराजच्या त्रिवेणी संगमावर सुरू असलेल्या 'माघ मेळा २०२६' च्या अखेरच्या टप्प्याला आता सुरुवात झाली आहे. माघी पौर्णिमेच्या पवित्र स्नानानंतर अनेक कल्पवासीयांचा मुक्काम संपला असला तरी, मेळा अधिकृतपणे अजून सुरूच आहे.

Loading content, please wait...
festival
prayagraj
Hindu religion
Cultural significance of earrings

Related Stories

No stories found.