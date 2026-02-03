माघ मेळा संपला असं समजू नका! अद्याप एक मुख्य 'शाही स्नान' बाकी; जाणून घ्या शेवटची तारीख आणि मुहूर्त

प्रयागराजच्या त्रिवेणी संगमावर सुरू असलेल्या 'माघ मेळा २०२६' च्या अखेरच्या टप्प्याला आता सुरुवात झाली आहे. माघी पौर्णिमेच्या पवित्र स्नानानंतर अनेक कल्पवासीयांचा मुक्काम संपला असला तरी, मेळा अधिकृतपणे अजून सुरूच आहे..प्रयागराजमध्ये ३ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेला हा ४४ दिवसांचा आध्यात्मिक सोहळा आता आपल्या सांगतेकडे झुकत आहे. माघ महिना संपला की मेळा संपतो, असा अनेकांचा समज असतो, पण प्रत्यक्षात माघ मेळ्याची सांगता महाशिवरात्रीच्या दिवशी होते. यंदा १५ फेब्रुवारी २०२६ (रविवार) रोजी महाशिवरात्री असून याच दिवशी या मेळ्याचे शेवटचे प्रमुख स्नान पार पडणार आहे..हिंदू धर्मात माघ मेळ्यातील संगमावरील स्नानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे मानले जाते की, या ४४ दिवसांच्या काळात त्रिवेणी संगमावर स्नान केल्याने हजारो यज्ञ केल्याचे पुण्य मिळते. तसेच सर्व पापं नष्ट होऊन मोक्षाचे द्वार खुले होते. माघी पौर्णिमेला कल्पवास संपवून अनेक भाविक घरी परतले असले तरी, शिवभक्त आणि नागा साधू आता महाशिवरात्रीच्या स्नानासाठी सज्ज झाले आहेत..अखेरच्या स्नानाचा शुभ मुहूर्त१५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर स्नानासाठी ब्रह्ममुहूर्त सर्वात उत्तम मानला जातो. सकाळी ४:०० ते ५:३० या वेळेत पवित्र डुबकी लावणे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अत्यंत फलदायी ठरेल. या स्नानानंतरच माघ मेळ्याची अधिकृत समाप्ती होईल आणि मेळा क्षेत्रातून भाविक आपल्या घराकडे रवाना होतील..\rजर तुम्ही अद्याप संगमावर जाऊन दर्शन घेतले नसेल, तर १५ फेब्रुवारी ही शेवटची संधी आहे. या दिवशी केवळ स्नानच नाही, तर भगवान शंकराची विशेष पूजा केल्याने ग्रहदोष दूर होतात आणि कुटुंबात सुख-शांती नांदते अशी श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.