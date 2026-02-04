UP Encounter : 'पोलीस गोळी नाही मारणार तर काय खाणार?' योगींचा एनकाउंटरवर थेट सवाल; गुन्हेगारांना दिली शेवटची वॉर्निंग!

उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एनकाउंटरच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. गुन्हेगारांना जर गोळ्या चालवण्याचे स्वातंत्र्य असेल, तर पोलिसांनी काय हातावर हात ठेवून बसावे का, असा परखड सवाल त्यांनी विचारला आहे..लखनौमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांविरुद्धच्या आपल्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाचे जोरदार समर्थन केले. हायकोर्टाच्या काही टिप्पण्यांनंतर त्यांनी हे स्पष्ट केले की, कायद्याचा धाक नसलेल्या लोकांशी त्याच भाषेत बोलणे गरजेचे आहे. योगी म्हणाले की, जेव्हा एखादा गुन्हेगार पोलिसांवर गोळी झाडतो, तेव्हा पोलिसांनी काय गोळी खायची का? आम्ही पोलिसांना पिस्तूल केवळ शोभेसाठी दिलेली नाही. समोरून गोळी आली तर पोलीसही गोळीनेच उत्तर देतील..मुख्यमंत्र्यांनी २०१२ ते २०१७ या काळातील उत्तर प्रदेशची आठवण करून दिली. त्याकाळी राज्यात ९०० हून अधिक दंगे झाले होते आणि कोणताही व्यावसायिक किंवा डॉक्टर 'गुंडा टॅक्स' दिल्याशिवाय राहू शकत नव्हता. ही भीती दूर करण्यासाठीच त्यांनी सत्तेत आल्यावर कडक पावले उचलली. योगींनी स्पष्ट केले की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे. जर आमचा स्वतःचा माणूस किंवा अधिकारी चुकला, तर त्याच्यावरही तीच कारवाई होईल जी एखाद्या माफियांवर होते..योगी आदित्यनाथ यांनी ठणकावून सांगितले की, ज्याला ज्या भाषेत समजते, त्याला त्याच भाषेत समजावून सांगणे हे तात्कालिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असते. आज उत्तर प्रदेशात दंगे होत नाहीत, कोणी खंडणी मागत नाही आणि अराजकता पूर्णपणे संपली आहे. यामुळेच आज यूपी गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वोत्तम ठिकाण बनले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे गुन्हेगारांमध्ये पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सोशल मीडियावर योगींच्या या स्टाईलची मोठी चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.