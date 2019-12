पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी आग; आग लागल्याने रस्ता बंद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान असलेल्या ७ लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी आग लागली आहे. आग विझवण्यासाठी नऊ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्या आहेत. मात्र, आगीचे कारण अद्याप कळू शकलेले नाही.

आग लागल्याने पंतप्रधान निवास ७ लोककल्याण मार्ग येथील रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. पाण्याचे बंब आणि अग्निशमनच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. येथील ९ क्रमांकाच्या बंगल्यामध्ये ही आग लागली असून शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचे प्राथमिक अंदाजात सांगण्यात येत आहे. आगीचे स्वरुप मोठे नाही असेही सांगण्यात आले आहे.

Delhi: Fire has been reported at Prime Minister's residence at 7, Lok Kalyan Marg around 7:25 pm today. Nine fire tenders have been rushed to the spot. As per sources, it is a minor fire. pic.twitter.com/wyerhwKAwv

