लखनौत हाॅटेलला आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

लखनौ : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौत एका हाॅटेलला आग लागली आहे. ही घटना आज रात्री घडली आहे. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे पथक दाखल झाले आहे. सध्या आग आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. आग कशामुळे लागली आहे? यामागील कारण अद्यापही समजू शकलेले नाही. (Fire In Hotel In Lucknow, Fire Brigade Team Reach On Spot)

सध्या उष्णता मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शाॅर्ट सर्किट आणि इतर कारणांमुळे आगीच्या दुर्घटना वाढत आहेत. लखनौतील (Lucknow) हाॅटेलला लागलेल्या आगीत जीवितहानी झाली आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.