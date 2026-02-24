देश

हायवे बनवा किंवा टोल वसुली थांबवा! रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे मित्र गमावला, तरुणांचा टोल नाक्यावर गोळीबार; चिठ्ठीतून दिली धमकी

firing on toll plaza ग्वाल्हेर ते भिंड या ८० किमी रस्त्याची दुरावस्था झाली असून अपघातात मृत्यूचं प्रमाणही वाढलं आहे. यामुळे संतापलेल्या तरुणांनी टोल नाक्यावर गोळीबार केल्याची घटना घडलीय. हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय.
सूरज यादव
रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे प्रवासात होणाऱ्या त्रासाला वैतागून एका प्रवाशानं धक्कादायक असं पाऊल उचललं आहे. एका बाजूला टोल वसुली केली जाते पण रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जात नसल्यानं वाहनधारकानं थेट टोल नाक्यावर गोळीबार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हायवे दुरुस्त करण्याची मागणी करत गोळीबार केला आणि एक चिठ्ठीही घटनास्थळी फेकली. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर-भिंड महामार्गावर असलेल्या बरैठा टोल नाक्यावर हा प्रकार घडलाय.

