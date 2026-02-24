हायवे बनवा किंवा टोल वसुली थांबवा! रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे मित्र गमावला, तरुणांचा टोल नाक्यावर गोळीबार; चिठ्ठीतून दिली धमकी

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे प्रवासात होणाऱ्या त्रासाला वैतागून एका प्रवाशानं धक्कादायक असं पाऊल उचललं आहे. एका बाजूला टोल वसुली केली जाते पण रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जात नसल्यानं वाहनधारकानं थेट टोल नाक्यावर गोळीबार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हायवे दुरुस्त करण्याची मागणी करत गोळीबार केला आणि एक चिठ्ठीही घटनास्थळी फेकली. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर-भिंड महामार्गावर असलेल्या बरैठा टोल नाक्यावर हा प्रकार घडलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी टोल नाक्यावर गोळीबार केला. त्यानंतर धमकी देणारी चिठ्ठी घटनास्थळी टाकून ते फरार झाले. या घटनेचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. सहा पदरी रस्ता बनवण्याची मागणी त्यांनी केलीय. सरकार आंधळं झालंय. आता आकाशसारखं कुणी मरणार नाही असं चिठ्ठीत लिहिलंय..उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना.गोळीबाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास करण्यात येत आहे. टोल नाक्यावर फेकलेल्या चिठ्ठीत म्हटलंय की, हायवे बनवा नाहीतर टोल हटवा. आता आकाश भदौरियासारखं आणखी कुणाचा मृत्यू होणार नाही. नेत्यांना त्यांचे फ्लॅट विकायला लागले तरी चालतील पण हायवेचं काम सुरु व्हायला हवं. काम सुरू झालं नाही तर यापेक्षा मोठं काहीतरी करायला मागे पुढे पाहणार नाही असा इशाराही चिठ्ठीतून दिलाय..भिंड ते ग्वाल्हेर या ८० किमी परिसरात मृत्यूचे आकडे खूप वाढले आहेत. सरकार आंधळं झालंय असा आरोपही या चिठ्ठीत केला आहे. गोळीबार झाल्याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. टोल नाक्यावर असलेलं सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे..ग्वाल्हेर ते भिंड दरम्यान असलेल्या ८० किमी रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. या महामार्गावर अपघातामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. स्थानिकांकडून सातत्यानं रस्त्याचं काम करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र अजूनही कोणत्या हालाचाली होत नसल्यानं संताप व्यक्त केला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.