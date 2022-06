उत्तराखंडमध्ये वाहन दरीत कोसळून पाच जणांचा मृत्यू, तीन जण जखमी

तहरी गरवाल (उत्तराखंड) : वाहन दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात पाच जणांचा गुरुवारी (ता.नऊ) मृत्यू झाला. हा अपघात घनसाली-गुट्टूवरील तेहरी गरवालमध्ये झाला. वाहनात आठ लोक होती.जखमी झालेल्या तीन जणांवर प्रथमोपचार करुन पुढील उपचार दवाखान्यात हलवण्यात आल्याचे जिल्हा आपत्ती अधिकाऱ्याने सांगितले. (Five Die After Vehicle Falls Into Gorge In Uttarakhand)

अपघाताचे कारण तपासानंतर स्पष्ट होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच घटनेची अधिक माहिती लवकरच कळेल. गेल्या रविवारी दरीत वाहन कोसळून २६ जणांचा मृत्यू, तर चौघे जखमी झाले. हे सर्व मध्य प्रदेशातील पन्ना जिल्ह्यातील होते. हे सर्व भाविक यमुनोत्री मंदिराच्या दर्शनासाठी जात होते.