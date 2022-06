धक्कादायक! परभणीत विषारी वनस्पती खाल्ल्याने ५० मेंढ्यांचा मृत्यू

By

परभणी : तालुक्यातील भारस्वाडा येथे विषारी वनस्पती खाल्ल्यामुळे ४५ ते ५० मेंढ्यांचा मृत्यू झाला. विषारी वनस्पती खाल्ल्यामुळेच त्या मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने केला असून अन्य १७५ पशुसंवर्धन विभागाद्वारे उपचार सुरु आहेत, अशी माहिती दिली. अंबाजोगाई (जि.बीड) येथील तीन शेतकरी आपल्या २२६ मेंढ्यांना घेऊन परभणी तालुक्यातील भारस्वाडा शिवारात आले आहेत. (Fifty Sheeps Did In Parbhani Taluka Due To Toxic Trees)

नियमितपणे त्यांनी मेंढ्या चरण्यासाठी सोडल्या असता मेंढ्यांनी (Sheep) विषारी वनस्पती खाल्ली. त्यामुळे मेंढ्यांना विषबाधा होऊन ४५ ते ५० मेंढ्यांचा मृत्यू झाला. मेंढ्यांच्या मृत्यूची माहिती शेतकर्‍यांनी परभणी (Parbhani) जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला दिल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी घटनास्थळी धाव घेत उपचार सुरु केले.

सद्यःस्थितीला १७५ मेंढ्यांवर उपचार करण्यात येत असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नामदेव आघाव यांनी दिली.